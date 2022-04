«Carni suine, stop all’embargo» 

Ha un forte valore simbolico la delibera adottata venerdì dal Consiglio comunale di Belvì: una richiesta di stop all’embargo delle carni suine sarde. Così il piccolo centro barbaricino urla in difesa di un intero comparto, rivolgendosi ai centri più grandi, Roma e l’Europa. Obiettivo è sensibilizzare le istituzioni affinché ci sia una svolta. Per le produzioni suinicole dell’Isola, infatti, sono in vigore da un decennio regole rigide che ne impediscono l’esportazione nonostante da tre anni non ci sono focolai attivi di peste suina africana.

Il sindaco

«È una presa d’atto per sensibilizzare a livello regionale, nazionale, europeo - precisa il sindaco Maurizio Cadau -. Tra Belvì e Desulo ci sono varie attività che operano in questo settore. È un comparto dal grosso potenziale, bloccato da norme stringenti che non hanno più ragione di esistere. Belvì ha un salumificio che dà 15 buste paga. I nostri prodotti sono noti, hanno un nome e potremmo esportare se l’Unione Europea avesse più riguardo nei nostri confronti. Alcuni parlamentari, come Salvatore Sasso Deidda, si stanno muovendo in merito. Chiedo anche agli altri Comuni di deliberare per il bene di allevatori e trasformatori». Qualche settimana fa Deidda, nel dibattito sul decreto “Peste suina”, ha rilanciato l’appello, accolto dal Governo, sulla necessità di rimuovere l’embargo a carni e prodotti della filiera suinicola in Sardegna.

Le reazioni

«Le iniziative dei Comuni che chiedono di risolvere il problema è un segnale positivo che tiene viva l’attenzione - dice Salvatore Frongia, presidente del settore agroalimentare di Confindustria Nuoro Ogliastra e titolare del salumificio Rovajo di Desulo -. Dopo quasi 4 anni senza focolai di Ps sull’Isola è ora di rivedere le regole. Da parte nostra, sono continue le interlocuzioni con l’Unità di Progetto».