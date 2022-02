Carnevale, saltano ancora le sfilate 

Dello stesso parere anche Elvio Tuveri, presidente della Pro Loco e coordinatore delle attività carnevalesche. «Il carnevale guspinese, oltre l’aspetto ludico, ha rappresentato da sempre un importante volano economico. Le cifre generate nei giorni delle sfilate, dalle migliaia di partecipanti e dal pubblico, creano un grosso giro d’affari con sostanziosi ritorni economici ai commercianti. Come Pro Loco noi utilizziamo circa un quintale e mezzo di pasta e oltre sessanta litri d’olio per offrire un migliaio di frittelle».

Da quando Piero Loi e Vincenzo Sanna inventarono “Cambas de linna”, la maschera identitaria guspinese che apre le sfilate carnevalesche, questi giorni di festa hanno portato allegria in tutto il paese e hanno aiutato i commercianti ad arrotondare in maniera importante i loro incassi. Ma poi è arrivata la pandemia. Una mazzata per tanti. A fare un po’ di calcoli è Marcello Serru, il vicesindaco che, a carnevale, animava uno dei carri. «Nel 2020, ultimo anno di manifestazioni», racconta, «come gruppo “Is casermettas” avevamo 400 figuranti ognuno dei quali contribuisce con 35 euro che comprende la stoffa per i costumi». Una delle tanti voci di spesa. «Per realizzare un carro occorrono circa 15 mila euro. Tutti i materiali vengono acquistati nelle attività commerciali guspinesi: se si moltiplica per il numero dei carri e dei partecipanti si capisce quanto il carnevale sia importante dal punto di vista economico. Questo introito compensava il periodo di magra dei mesi di gennaio e febbraio. Un’altra fetta importante era rappresentata dalle vendite effettuate da bar, pizzerie, pasticcerie e altre attività durante le due sfilate per le strade del paese, invase da migliaia di persone provenienti dal circondario».

Il passato

Carnevalinas, la sfilata conclusiva del carnevale, qualche anno fa ha visto la partecipazione di 26 carri e 5 mila figuranti, provenienti da tutte le provincie che hanno creato un serpentone lungo oltre due chilometri. «I titolari delle attività commerciali raccontano che nel corso di quei due giorni incassavano quanto nel corso di uno, due mesi. Carnevale ha anche un aspetto economico importante per l’economia del paese senza trascurare l’aspetto sociale della manifestazione», conclude Serru.

La Pro Loco

La storia

La passione dei guspinesi per il carnevale ha origini lontane. Negli anni ‘50 del secolo scorso Piero Loi e Vincenzo Sanna crearono la maschera di “Cambas de linna”: dopo aver assistito a uno spettacolo circense di clown sui trampoli, decisero di imitarli per carnevale andando in giro per le strade del paese su lunghi trampoli di legno, indossando vecchi abiti e “sa garrotta” una maschera in legno che copriva il viso. Passione che nel corso degli anni ha coinvolto sempre più persone di tutte le età, con la creazione dei gruppi e carri. «Nei primi anni ‘90», ricorda Serru, “carrista” dal 2001, «i carri erano 5, 6 e ogni gruppo sfilava con centinaia di figuranti. A cavallo del secolo siamo arrivati, con alcuni carri ad avere anche dagli ottocento ai mille mascherati. Dal 2010 c’è stata una flessione ma verso il 2015 i numeri sono tornati a crescere».

