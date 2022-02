«Carnevale estivo? Forse» 

Dopo la pandemia che ha bloccato la sfilata dei carri allegorici del 2021, finalmente il carnevale sangavinese riparte con nuovo entusiasmo ma anche nel rispetto delle norme anticontagio. Non ci saranno i carri in cartapesta perché la sfilata è stata rimandata ma la voglia di far festa è tanta come evidenzia Antonella Caboni, presidente della Pro Loco, che ha presentato al Comune un progetto per l’organizzazione della prossima edizione della festa più pazza dell’anno: «Domenica nella nostra sede in piazza della Resistenza onoreremo la tradizione del carnevale con i “fatti fritti”, i dolci tipici di questa festa e avremo il piacere di distribuirli gratuitamente alla cittadinanza. E chissà, magari sarà di buon auspicio per vedere le mascherine finalmente diventare maschere. Abbiamo proposto all’amministrazione il progetto per fare un carnevale estivo con un carro allegorico per la realizzazione del quale vogliamo far collaborare i diversi gruppi dei maestri della cartapesta».

Il Comune

È entusiasta l’assessore ai grandi eventi Nicola Ennas: «Il progetto presentato dalla Pro Loco è interessante e in linea con le restrizioni imposte dalla pandemia. Siamo certi che la rete messa in campo possa determinare una nuova ripartenza del carnevale storico sangavinese con nuovi stimoli e perché no?, anche con nuove prospettive. Abbiamo tutti necessità di ritrovarci insieme per rivitalizzare una passione comune come quella del carnevale».

I carristi

E a San Gavino i diversi gruppi che danno vita ai carri allegorici hanno voglia di ripartire e di tornare alla normalità come spiega Piero Fattorini, uno dei leader del gruppo “Fibra Ottica”: «Abbiamo proposto al Comune una sfilata con diversi carri allegorici come è stata organizzata a Viareggio e come si svolgerà a Tempio. Far sfilare le opere in cartapesta permetterebbe di mantenere l’identità dei gruppi storici. Il Comune avrebbe finanziare la costruzione dei carri in cartapesta già dallo scorso anno». Sulla stessa linea Alberto Lixi del gruppo “The music express”: «L’ideale è organizzare una sfilata non con una sola opera in cartapesta ma con più gruppi con al seguito il carro della musica. Il rischio è che il carnevale estivo non avrà una grande partecipazione perché San Gavino non è una zona balneare. Abbiamo proposto anche una sfilata dei carri allegorici nella zona artigianale del paese».