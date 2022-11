Carmen Murru divide l’Udc 

Non sono più solo voci di corridoio. L’Udc rischia di finire imbrigliato nelle sue stesse manovre. L’ipotesi di riservare a Carmen Murru (passata nello scudo crociato insieme ad Antonio Iatalese dopo l’addio ai Riformatori) la poltrona lasciata vacante da Giovanna Bonaglini, non solo ha suscitato mal di pancia tra chi è rimasto fuori dall’Aula. Ora divide perfino il gruppo consiliare.

Lo strappo

Il consigliere Paolo Angioi non si nasconde e scocca una frecciata al segretario cittadino. «Coerente con il progetto politico originale e con la responsabilità di rappresentare sia i cittadini che hanno votato la nostra coalizione, ma anche chi in prima persona si è candidato con l’Udc contribuendo alla vittoria - scrive in una nota - ritengo inopportuno il cambiamento, repentino, della composizione dei gruppi consiliari e, a prescindere, credo che l’incarico in Giunta che il partito deve esprimere vada assegnato a chi si è candidato con la lista Udc, come era da accordi». Insomma semaforo rosso per Carmen Murru, anche se il leader cittadino Michele Piredda, prima di chiudersi nel silenzio assoluto, era stato chiaro: «Le decisioni si prendono democraticamente, se quattro consiglieri su cinque danno il via libera, sarà rispettato il volere della maggioranza». Dalla chat dei candidati del partito alle ultime amministrative, però, qualche segnale di insofferenza era già trapelato. L’ingresso di Carmen Murru e Antonio Iatalese non è stato comunicato, così come non è stata condivisa l’intenzione di assegnare all’ex assessora la delega ai Servizi sociali.

Le tensioni

Malumori esplosi nelle ultime ore. «Gli accordi pre-elettorali prevedevano che i ruoli di governo, in caso di indisponibilità degli eletti, venissero ricoperti di primi dei non eletti a scalare - osserva Pietro Piu, candidato Udc alle amministrative - Così è stato per Tonio Francesco e Giovanna Bonaglini. La stessa modalità ci aspettiamo per la sostituzione dell’assessora dimissionaria». Stando al meccanismo, secondo Piu, la scelta non potrebbe che ricadere sulle due donne che hanno riportato nell’ordine il maggior numero di voti: Marcella Setzu e Claudia Pischedda. «Il ruolo non può essere ricoperto nell’assessorato, già normalmente in capo all’Udc, da altre persone. Semmai - aggiunge - deve essere trattato qualcosa di politicamente aggiuntivo rispetto alla nuova consistenza del gruppo consiliare». Le divisioni interne all’Udc potrebbero paradossalmente offrire un assist ai Riformatori che non vedono di buon occhio l’arrivo di Carmen Murru nell’esecutivo. Intanto, il tavolo politico, in programma oggi è già stato ridimensionato a intergruppo di maggioranza (senza i segretari dei partiti) per discutere i punti all’ordine del giorno della seduta consiliare in programma giovedì.