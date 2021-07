Caritas, un 2020 in trincea 

«Gli assistiti diretti nel 2020 sono stati 250, tra cui 39 minori di 18 anni. Non sono numeri, sono storie di fatiche quotidiane», racconta Isa Saba, presidente del Centro d'ascolto “Mons. Salvatore Spettu”. La dirigente fa il punto sugli interventi dell'associazione di volontariato, braccio operativo delle comunità parrocchiali che da 33 anni operano a Guspini. «Gli utenti del centro rientrano nella fascia di povertà assoluta o relativa, per lo più disoccupati (67), lavoratori informali o estremamente precari, oppure affetti da patologie invalidanti (15) o anche pensionati (6)», chiarisce la presidente. «Svolgiamo la nostra attività in un Comune della Provincia più povera d’Italia secondo l’Istat, dove una parte rilevante della popolazione vive in condizioni di disagio socio-economico dovute, soprattutto, alla scarsa presenza di posti di lavoro stabili, a rilevanti fenomeni di dipendenza, a incapacità economica e culturale di soddisfare i bisogni essenziali della quotidianità e a disagio psichiatrico».

Le rischieste

La pandemia ha allargato ulteriormente la forbice tra le classi sociali, in particolare in Sardegna. Guspini non fa eccezione. «È cresciuta la richiesta di beni di prima necessità, pasti a domicilio, vestiario, ma anche e soprattutto la domanda di aiuti economici per la gestione della casa. Contemporaneamente, è aumentato il bisogno di ascolto e di sostegno psicologico. Preoccupa la situazione di chi è affetto da malattie invalidanti non ancora riconosciute. Anche usufruendo del Reddito di cittadinanza, molti nuclei familiari necessitano di una integrazione; alcune famiglie non lo percepiscono per la rigidità delle norme. Per questo abbiamo dovuto erogare anche contributi economici . A fine di giugno 2021, abbiamo quasi il 25 per cento in più di colloqui e interventi effettuati rispetto allo stesso periodo del 2020».

Finanziamenti

«Con gli interventi di questa prima parte dell’anno», puntualizza Saba, «abbiamo dato fondo a quanto raccolto con la campagna natalizia dai donatori privati e già speso i fondi arrivati dal Comune in gennaio a rimborso del 2020 e parte di quelli 8 per mille diocesano. Abbiamo bisogno di ampliare il numero dei sostenitori. Essendo collegati col sistema degli aiuti Fead e della Caritas diocesana, abbiamo una base di beni di prima necessità, ai quali si aggiungono le offerte dei cittadini, ma non bastano. Spesso dobbiamo fare i salti mortali per arrivare a tutti».

