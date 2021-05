Caritas, l’ambulatorio degli ultimi 

È l’avamposto della solidarietà. Un luogo dove non esistono differenze di pelle, religione, lingua. Negli ambulatori della Caritas, a Villa Asquer, in viale Ciusa, si fanno domande esclusivamente sulla salute, quella che medici, infermieri e personale amministrativo cercano in tutti i modi di regalare a pazienti deboli, non solo economicamente. Donne e uomini soprattutto italiani che spesso vivono ai limiti della società. Un malessere che il Covid ha amplificato a dismisura, impoverendo ancora di più chi era già povero.

L’esercito dei volontari

Villa Asquer è un angolo di pace. Sulle panchine, all’ombra della gigantesca magnolia, tra i colori tenui delle pareti e il cinguettio degli uccelli è facile fare pace con lo spirito. La struttura, magistralmente diretta da Giuseppe Frau, è sempre aperta, una macchina da guerra della solidarietà mossa da un esercito di volontari: ex primari e infermieri in pensione (su tutti Giorgio Broccia (Ematologia), Francesco Loriga (Gastroenterologia), Alberto Desogus (Anestesia), Pierpaolo Contini (Diabetologia), Paolo Altieri (Nefrologia), Walter Merella (Neurologia), Salvatore Ortu (Ortopedia), medici che senza tanti clamori offrono preparazione e macchinari per offrire assistenza ai più bisognosi. Per non parlare dei farmacisti che mettono a disposizione i medicinali a costi irrisori. «Gli ambulatori sono aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì», spiega il direttore sanitario Giuseppe Frau. «Di mattina continuiamo a effettuare su appuntamento le visite specialistiche, in particolare Psichiatria, Cardiologia, Ginecologia, Ortopedia, Dermatologia, Pediatria, Otorino, Urologia, Gastroenterologia, Ematologia e Diabetologia. Chi ha necessità viene qui o telefona al 351/7194489 e appena possibile usufruirà di assistenza sanitaria gratuita», specifica Frau. «I tempi di attesa sono davvero brevi. A parte le cure dentarie, che comunque stiamo potenziando con l’arrivo di nuovi medici, per le visite specialistiche i pazienti non aspettano mai oltre un paio di giorni».

L’ambulatorio medico polispecialistico (mosso da quel vulcano di intraprendenza chiamato don Marco Lai) abbraccia tre settori: Medicina generale, Medicina specialistica e Odontoiatria. Nella struttura collaborano in modo completamente gratuito circa 60 professionisti tra medici, infermieri e volontari che ogni anno assistono circa 2000 persone, poveri e senzatetto (che spesso sono la stessa cosa), italiani e stranieri che non si possono permettere le cure mediche (soprattutto i denti) o per vari motivi non riescono a farsi assistere dal servizio pubblico.

I programmi

Grandi novità per quanto riguarda l’oculistica. «Siamo una delle tre Caritas in Italia alla quale la Cei ha donato nuove strumentazioni. Presto – aggiunge Frau – amplieremo la struttura con un nuovo ambulatorio, nel frattempo non ci fermiamo: i nostri specialisti continuano a effettuare visite a domicilio». E seguendo il concetto di Papa Francesco (siamo noi che dobbiamo andare dai poveri e non viceversa) la Caritas di don Marco Lai vuole andare incontro a chi ha bisogno. «Abbiamo in mente anche un nuovo servizio medico infermieristico a domicilio per indigenti e fragilità estreme, col supporto dei volontari e la riproposizione delle visite in Camper con le ambulanze Misericordie».

Il futuro è ambizioso. «Questo poliambulatorio è della diocesi, non solo di Cagliari», afferma il direttore sanitario. «Vorremmo creare una sorta di Hub dei centri di ascolto delle Caritas dislocate nei vari comuni di nostra competenza per ampliare la solidarietà».

