«Cari chef, il piatto non mente mai» 

Tanti lo conoscono da quando, nel concept enogastronomico Cucina.eat in piazza Galilei a Cagliari, suggerisce (e c’azzecca sempre!) il giusto calice da abbinare ai piatti ispirati da ciò che offre il mercato di San Benedetto. E se il vino è la prima passione di Giuseppe Carrus ora se ne affianca un’altra: fare televisione. Ça va sans dire sul canale gourmet dedicato al cibo e al bere: il Gambero Rosso Channel, piattaforma Sky.

Attualmente è in onda la serie “In-itinere”, ma soprattutto la sorprendente e di grande successo “La mia Sardegna”, dove ogni mercoledì alle 21 Carrus fa scoprire l’incanto di un territorio che è molto di più di un luogo di vacanza estivo, il sole, il mare, la spiaggia, ma un concentrato di bellezza e bontà.

È soddisfatto della risposta del pubblico?

«Che dire… la serie sta andando talmente bene che mi hanno già chiesto la seconda stagione. Anche stavolta ribalto gli stereotipi: la costa e il mare li sto raccontando d’inverno, mentre le zone interne, a partire dall’Ogliastra, saranno protagoniste d’estate. Perché la Sardegna affascina sempre».

Quante saranno le puntate e com’è il format?

«Sei, e le prime tre sono già andate in onda. Il programma, che ho scritto insieme al regista, Gian Paolo Damato, ha una costante: l’incontro con una cantina vitivinicola e uno chef. Però senza il solito schema degustazione e ricetta. È un viaggio on the road e gli chef si trasformano in “ciceroni” del proprio territorio. La ricetta finale c’è, ma a completamento del percorso fatto, tanto è vero che non si sta chiusi in cucina, bensì all’aperto».

Gli chef sono davvero divi o li dipingono così?

«Intanto devono cucinare bene. Poi, attraverso i loro piatti diventare ambasciatori della regione. E questo accade in “La mia Sardegna”, dove tra l’altro prestiamo grande attenzione alle materie prime».

In una delle prime tappe, il sassarese Sandro Cubeddu, presenta forse la pizza più buona della Sardegna. E poi dove si va?

«Partenza da Olbia con Fabio Vacca, appunto Sassari, poi Alghero con Cristiano Andreini. C’è Cagliari con Pierluigi Fais e Luigi Pomata, uno dei grandi nomi del pesce in Italia, infine Pula con Manuele Senis».

Domanda di alleggerimento: quanto si ingrassa a girare una serie sul cibo?

«Tanto (ride, ndr). Il segreto è l’attività fisica. Quando giriamo, mi alzo presto per camminare. E scoprire le bellezze sarde. Che amo».

Come è nato il rapporto con il Gambero Rosso?

«Sono trascorsi 16 anni dal momento in cui ho incrociato il “Gambero”. Il primo passo è stato il master in comunicazione e giornalismo enogastronomico, grande intuizione di Stefano Bolilli, patron e fondatore della prima rubrica su Il Manifesto».

Da allora la strada è stata in discesa?

«Non proprio. Dopo il master non c’era uno spazio per lo stage. Ma, decido di stare a Roma: lavoro come sommelier al ristorante stellato Glass di Cristina Bowerman. Qualche mese dopo squilla il telefono e dal Gambero mi vogliono per un progetto speciale. Come si dice: ero nel posto giusto al momento giusto. Tre mesi di lavoro, gioco tutte le carte migliori per restare nella redazione vino. E così è stato».

Come nasce la passione per i vini?

«È il punto di partenza. Ancora oggi occupa il 99 per cento della mia vita. Va da sé che l’editore si occupa di tutto il mondo agroalimentare e dopo diversi anni ti fai coinvolgere da tutto il resto. Da 2 anni, comunque, sono il curatore della guida dei vini, uno dei prodotti di punta del Gambero. Volume tradotto in cinque lingue che gira per il mondo».

Lo stesso si può dire per il progetto Cucina.eat?

«Il focus, per me, è sul vino».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata