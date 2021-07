Cargo incagliato, caso in Tribunale 

Il caso Valencia finisce in Tribunale. Le cooperative olbiesi danneggiate dall’incidente in mare del 2 luglio 2020 hanno deciso di portare la Grimaldi davanti al giudice civile di Tempio. Le società Dego Mitili, Il Faro, Shardana e Sama (tutte del Consorzio Molluschicoltori di Olbia) a distanza di un anno dal rovinoso incagliamento del cargo Valencia, non hanno visto un euro di risarcimento. Ma la novità è un’altra: di recente le coop hanno saputo che la Grimaldi, in sostanza, non si ritiene responsabile dei danni (secondo i mitilicoltori, per svariati milioni di euro) rilevati la mattina del 2 luglio 2020 all'interno degli impianti di allevamento di cozze e ostriche, in prossimità del molo Cocciani. L’Eurocargo Valencia (195 metri) era finito in una secca vicino alle concessioni delle quattro coop. I titolari delle aziende olbiesi trovarono i filari dei mitili e i corpi morti (su una estensione di diversi ettari di mare) sradicati e “ammassati”. Tecnici e legali della Grimaldi ritengono che non vi siano elementi certi e provati perché la compagnia si assuma in via esclusiva le responsabilità dell’incidente e così, ora, si va allo scontro legale.

Impianti divelti

Per diversi mesi e sino all’ultimo, i legali delle cooperative del Consorzio guidato da Raffaele Bigi (Michele Ponsano, Mario Delitala e lo studio specializzato di Napoli, Serino e Pinto) hanno cercato un accordo con la Grimaldi. Sono stati effettuati accertamenti tecnici e sopralluoghi all’interno dell’area delle concessioni, anche con sub specializzati. È stato verificato che gli impianti sono stati divelti e spostati per decine di metri. Resta, però, aperta la questione delle responsabilità.

Atti in Procura

I legali delle coop hanno avuto anche conferma di un’indagine aperta dalla Procura di Tempio, sulla base di un’informativa della Capitaneria di Porto di Olbia. Il comandante del cargo avrebbe spiegato di avere effettuato la manovra di avvicinamento al porto industriale, sulla base delle indicazioni che gli arrivavano da terra e quindi ritiene di avere agito correttamente. Ognuno ha le sue ragioni, ma le coop, ora, vogliono essere risarcite.

Eurocargo

