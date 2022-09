«Care associazioni, è tempo di risparmi» 

Gli altri grandi impianti o sedi (dove però le bollette sono a carico in tutto o in parte alle associazioni), sono la cittadella sportiva di via Balilla, la quindicina fra centri anziani o comunque sedi sociali o culturali nelle ex circoscrizioni e non solo (spicca il Centro anziani di via Brigata Sassari). Quanto a risparmio energetico Carbonia non è comunque all’anno zero perché alcune scuole sono dotate da anni di impianti solari o fotovoltaici, e un edificio in particolare rappresenta un esempio di eco-sostenibilità: l’ex Tribunale di via 18 Dicembre, ora sede di tanti uffici comunali, con i pannelli fotovoltaici sulle tettoie dei parcheggi e il sistema domotizzato che regola in automatico negli ambienti luce e condizionatori d’aria. E si guarda con grande interesse la nascita nella Grande miniera di Serbariu della comunità energetica in base a un progetto milionario in capo al Centro Ricerche Sotacarbo.

Fra non molto giungeranno le prossime bollette e si profilano dolori: «Prima di cominciare a incidere con qualche provvedimento – anticipa il primo cittadino – attendiamo anche le contromisure imminenti annunciate dal Governo, però dal canto nostro non resteremo inermi: mi sento quindi di rivolgere a tutti i sodalizi, ma il discorso vale anche per la macchina amministrativa, affinché si riponga una attenzione ancor più alta al risparmio energetico». Sia chiaro, non è un monito quello del sindaco e neppure un avvertimento: è un appello carico di buon senso, alla luce dei costi di alcuni impianti che forniscono indicazioni inquietanti sulle spese energetiche da affrontare. «La spesa mensile per la piscina è di 9.000 euro al mese – fa sapere l’assessore all’Ambiente Stefano Mascia – costi talmente elevati che stanno rappresentando al momento un ostacolo alla riapertura dell’impianto».

«Care associazioni, diamoci una mano d’aiuto: risparmiamo energia elettrica». Se il sindaco Pietro Morittu si è sentito in dovere di spedire una lettera aperta ai sodalizi che usano impianti e sedi comunali a qualsiasi titolo, allora significa che anche Carbonia inizia a temere il peggio.

I timori

Gli impianti

Le reazioni

La lettera che Morittu ha deciso di inviare non coglie impreparati i sodalizi i quali sposano in pieno l’appello del capo dell’esecutivo: «Proprio pochi giorni fa – anticipa Sandro Mereu, consigliere comunale ma anche dirigente del Coordinamento Associazioni Bacu Abis – abbiamo svolto una riunione interna per pianificare le attività quotidiane volte al risparmio: accesi solo i pc, luci il più possibile spente o accese solo se davvero necessarie». Anche alla “Terza Età” di via Lazio, l’esortazione di Morittu trova terreno fertile: «Abbiamo già deliberato – spiega il presidente Giancarlo Cancedda – di anticipare le attività alle 15.30 invece che alle 16 e di concluderle alle 19.30 perché oltre è già buio e non vogliamo accendere luci». Fra i provvedimenti che il Comune è in procinto di definire lo spegnimento di luci non strettamente necessarie.

