Cardiologia, un reparto incubo 

Due specialisti hanno rifiutato il trasferimento a Nuoro e sei, dei dodici in servizio nel reparto di Cardiologia del San Francesco, usufruiscono della legge 104, e neppure il rientro in reparto di due loro colleghi che prestavano servizio al Poliambulatorio basta per risolvere una situazione ai confini del collasso. La situazione nel reparto è complicatissima. Ivan Meloni, direttore facente funzioni da quando il primario titolare Gavino Casu si è trasferito a Sassari, deve fare acrobazie per far funzionare tutto.

Le polemiche

Insomma, la crisi dell’ospedale San Francesco di Nuoro non accenna a ridursi, tra liste d’attesa infinite, organici sottodimensionati e personale ridotto all’osso. Roberto Deriu, consigliere regionale Pd, aveva lanciato già nei giorni scorsi l’allarme con un’interrogazione e ancora non ha ricevuto risposta. «Il San Francesco è riconosciuto come presidio di secondo livello: manca di alcuni servizi che bisogna aggiungere per potenziarlo. Finora la politica si è contrapposta al diritto della struttura di crescere, contribuendo invece ad impoverirla. La pandemia ha aggiunto problemi – ribadisce Deriu – E oggi ci ritroviamo con un depotenziamento costante intollerabile e senza progetti per arginare i problemi, ad esempio quello di implementare la medicina del territorio. Questa rappresenterebbe il più importante trait-d’union che consentirebbe di inviare agli ospedali i casi più gravi e gestire sul territorio tutto ciò che non rientra nelle cure ad alta intensità. Servono misure urgenti».

I nodi da sciogliere

Anche Franco Mula, capogruppo Psd’Az, fotografa la triste realtà: «Abbiamo diversi problemi datati. Primo fra tutti l’esodo delle nostre eccellenze perché Nuoro non è più appetibile ed è la succursale di altri presidi. La meritocrazia, i bandi di pubblicazione delle ore a tempo indeterminato regolarmente saltati, zero concorsi e un nodo cruciale che Temussi, Tidore e Nieddu hanno il dovere di sciogliere immediatamente». L’esodo è quello di medici di fama e di grande esperienza come Giampietro Gusai, Stefano Sau, Gianfranco Fadda, Gavino Casu che sono solo alcuni dei professionisti che negli ultimi tempi hanno raggiunto altri lidi.

Gli altri guai

«Anche per l’Ortopedia - continua Mula - in extremis abbiamo scongiurato la chiusura facendoci prestare alcuni medici». Il sindaco di Orani, Antonio Fadda, che è anche presidente del Distretto socio sanitario sottolinea un punto: quello che è nato come terzo polo sanitario sardo viene trattato come un qualunque ospedale. «Nuoro vive una crisi in tutti i reparti, c’è un progetto che va nella direzione di non riconoscere al San Francesco la dignità di ospedale del centro Sardegna. Servono concorsi e un nuovo sistema gestionale».

