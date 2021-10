Cardiologia, si dimette il primario precario 

La preoccupazione per le condizioni della sanità diventa anche un’opera d’arte. Sotto gli occhi di tutti, nelle strade più trafficate della città. L’arma del graffito-denuncia la sfodera il sindacato degli infermieri che ieri ha riempito i muri di cartelli giganti, con una scritta a caratteri cubitali: «Vergogna». Il messaggio degli infermieri lo condividono anche i medici, che propri ieri hanno proclamato lo stato di agitazione, annunciando persino un giorno di sciopero. Le ragioni sono chiare, ben riassunte in un documento firmato da otto sindacati. «L’ospedale versa in una carenza di organico che crea notevole carico di lavoro e rischi per personale e popolazione ». La vertenza si fa dura: «Visto il progressivo peggioramento delle condizioni siamo pronti allo sciopero di tutto il personale».

Per la commissaria Assl, Gesuina Cherchi, e la direttrice del San Francesco, Grazia Cattina, sono ore molto complicate. E mentre la protesta per un ospedale in disarmo diventa collettiva, da affrontare e risolvere c’è l’ennesima emergenza. A complicare le cose, tra l’altro, c’è il fatto che l’allarme per le dimissioni del primario precario suona nello stesso reparto dal quale trasloca anche la cardiologa Sara Uras, che ha firmato un contratto col Mater Olbia. Nella Cardiologia che dovrebbe avere 23 medici ma che ne ha solo 12 medici, ora manca anche il primario facente funzioni.

C’è un’altra sirena che suona forte al San Francesco: nell’ospedale che affronta un caos senza precedenti la nuova tegola precipita sul reparto di Cardiologia. Ad agitare ulteriormente le acque stavolta sono le dimissioni del medico coordinatore Ivan Meloni, che reggeva il reparto, pur senza il titolo di primario, da quasi un anno, cioè dal giorno che era rimasto vuoto il posto di Gavino Casu, uno dei tanti che hanno fatto i bagagli e lasciato l’ospedale nuorese.

L’ultimo strappo

La protesta

Il viavai di medici

Alla carenza d’organico diventata cronica in tutti i reparti si aggiungono emergenze continue. E tra le stanze della chirurgia riaperta per miracolo già si parla di tre medici pronti ad andar via. Il direttore della Neurochirugia Maurizio Paulis, il cui imminente trasloco era sulla bocca di cui tutti i colleghi, pare averci ripensato e per farlo sapere si affida a una nota scritta dalla Assl nuorese e ordinata dall’Assessorato regionale. «Non ho intenzione di trasferirmi in altra sede. Sono convinto di proseguire il mio lavoro al San Francesco. È fondamentale garantire le prestazioni favore del territorio».

La discussione in Regione

L’emergenza nuorese intanto anima la discussione anche in Consiglio regionale. E ieri prima della votazione della legge omnibus, il consigliere di Forza Italia, Giuseppe Talanas ha chiesto al governatore Solinas di riferire in Aula sulla situazione nuorese e sulle soluzioni possibili. Una delle mosse imminenti l’ha annunciata Franco Mula del Psd’Az: «Sarà convocata una seduta della Commissione Sanità con i i sindaci e l’assessore. Si cercherà di avviare tutte le operazioni necessarie». Polemico il consigliere della Lega, pure lui nuorese, Pierluigi Saiu: «Basta con l’ipocrisia di chi oggi fa interrogazioni e nella scorsa legislatura votava le leggi che hanno distrutto la sanità».

