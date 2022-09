Cardiologia, reparto dimezzato 

Il sindacato rincara la dose: «La chiusura dei posti per la degenza ordinaria ha comportato un drastico dimezzamento dei posti letto totali (da 16 a 8) e ha generato l’inevitabile sovraccarico dell’Unità di Terapia intensiva cardiologica (ambiente di monitoraggio intensivo destinato a pazienti con quadri critici, come ad esempio infarto del miocardio acuto o edema polmonare acuto). Da mesi è necessario collocare ricoveri in sovrannumero per poter accogliere i pazienti con problematiche cardiologiche provenienti dai tre Pronto soccorso galluresi (Olbia, Tempio e La Maddalena)».

Ma ecco cosa dice il sindacato medico Anaoo Assomed, a distanza di una settimana dalla mobilitazione del territorio sulla salute. La sigla sindacale non usa mezzi termini: «Siamo molto preoccupati per la grave situazione in cui si trova, ormai da mesi, il reparto di Cardiologia dell’ospedale di Olbia. ll reparto è stato privato dei posti di degenza ordinaria, dedicati a pazienti che non necessitano di monitoraggio intensivo e quindi più stabili».

Gallurese e cardiopatico? Meglio trasferirsi altrove. Chi ha patologie cardiache oppure chiede di essere soccorso per un infarto nel nord est dell’Isola rischia grosso. Lo dicono le organizzazioni sindacali dei medici, ma anche chi lavora negli ospedali galluresi conferma che la situazione è drammatica e ad alto rischio. A Tempio, nell’ospedale Paolo Dettori, tutto il carico di lavoro è sulle spalle di una sola specialista, che copre anche i turni in Pronto Soccorso. Si dirà, c’è il Giovanni Paolo II di Olbia che risolve i problemi.

Tagli

La notte si rischia

La Asl di Olbia sta facendo il possibile per tenere in piedi il servizio, ma c’è anche un altro problema. Di notte è più difficile trasferire in altri ospedali (Sassari e Nuoro) pazienti in condizioni critiche e Anaoo denuncia: «A questa situazione si aggiunge la ridotta attività della Sala di Emodinamica, che risulta operativa esclusivamente delle 8 alle 20. Nelle ore notturne è necessario il trasferimento dei pazienti colpiti da infarto miocardico acuto presso altri centri della Sardegna. Con difficoltà a restare nei tempi utili alla cura di questa grave patologia cardiaca, per definizione tempo-dipendente». Un altro tema urgentissimo per la vertenza sanità, aperta la settimana scorsa a Olbia.

