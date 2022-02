Cardiologia, doppio primato 

In un periodo di ristrettezze per il sistema sanitario regionale, dove la pandemia ha messo a dura prova l’intero apparato e la carenza organica continua ad essere una criticità con cui fare quotidianamente i conti, un’altra nuova procedura, rappresenta in tal senso un grande risultato; arriva il Ccm, un’apparecchiatura utile alle cura dei pazienti affetti da gravi forme di scompenso cardiaco.

È Giuseppe Pes, nella duplice veste di direttore sanitario della Asl 7 e direttore di Cardiologia, ad annunciare le nuove metodiche. «L’unità operativa di Emodinamica, guidata dal dottor Salvatore Ierna si è dotata di un’apparecchiatura che prende il nome di Coroventis e consente la valutazione della diagnosi di disfunzione funzionale e o strutturale del microcircolo, che non è visualizzabile con l’angiografia coronarica». La nuova metodica, mai utilizzata in Sardegna, permetterà pertanto una diagnosi più accurata e una terapia maggiormente individualizzata.

Una nuova tecnologia utile a fronteggiare l’angina pectoris (il sintomo più comune nella cardiopatia ischemica) e il Cardiac contractility stimulation (un dispositivo destinato a rivoluzionare le cure dei pazienti che necessitano di stimolazione cardiaca), lanciano il reparto di Cardiologia del Sirai di Carbonia, fra le eccellenze della sanità regionale.

L’apparecchio

I pazienti

L’équipe

Sotto la guida del dottor Pes, l’equipe coordinata dal dottor Christian Murgia e formata dal dottor Daniele Congiu e dagli infermieri di sala operatoria Patrizia Mocci e Francesco Loi (che nel 2021 hanno superato il traguardo mai raggiunto in passato delle 200 procedure chirurgiche effettuate), si prepara ora a eseguire per la prima volta un impianto con la nuova metodologia. L’apparecchiatura sarà applicabile a tutti quei pazienti gravemente scompensati e che per un motivo o per un altro non possono effettuare o non rispondono, alla classica terapia di risincronizzazione cardiaca.

Telemedicina

L’obiettivo del direttore sanitario della Asl Sulcis è quello di rilanciare il servizio offerto dalla sanità pubblica: «Ci sarà un incremento delle attività di sala - dichiara Pes - e una maggiore interazione con la popolazione e i medici del territorio».Lo stesso direttore sanitario svela un progetto che consentirà il monitoraggio a distanza dei pazienti per via della telemedicina. Un’opportunità che consentirebbe agli utenti di essere valutati senza doversi recare nella struttura ospedaliera per una visita: «Si tratta di uno strumento fondamentale e molto utile – spiega Pes – per la cura soprattutto dei pazienti più anziani o anche nel caso in cui, come accaduto durante la pandemia provocata dal Covid, non sia consigliabile l’ingresso negli ospedali».

