Carciofi, la sagra per immagini 

A causa delle restrizioni sanitarie le donne della Pro Loco non potranno stare ai fornelli nelle cucine a cielo aperto che da 28 anni vengono allestite per l’occasione. La nuova edizione prevista per il 3 aprile regala altre novità. Alle 10 si comincia con un convegno in Comune che affronterà i temi della crisi dell’agricoltura. Alle 15 verrà inaugurata la mostra delle foto del concorso “Sei brutto come un… carciofo”, nei locali dell’ex Montegranatico. Un’iniziativa per sfatare il mito che il carciofo non è poi così bello da vedere. Da qui l’invito ad immortalarlo per valorizzarlo. Alle 17 ci sarà la premiazione: la prima foto classificata, oltre a vincere un premio in denaro, diventerà l’immagine della locandina della sagra del prossimo anno, mentre le dodici foto migliori scelta da una giuria di esperti, andranno a comporre il calendario 2023 della Pro Loco.

Il carciofo non sarà nel piatto, ma stampato su tutti i muri dei locali dell’ex Montegranatico. La sagra dedicata al tipico prodotto di Siamaggiore, andrà in scena ugualmente dopo due anni di stop a causa della pandemia, ma in versione diversa.

La festa

La scelta

«Abbiamo deciso di organizzare l’evento ugualmente come segno di rinascita e ripartenza - spiega Cinzia Mameli della Pro Loco di Siamaggiore, anima organizzatrice dell’evento da 28 anni - Si poteva aspettare ancora al prossimo anno. Ma fare comunque qualcosa riaccende la voglia di ripartire dopo troppe pause». La sagra si concluderà con uno spettacolo folk.

Il comparto

In Sardegna, terza produttrice italiana dopo Puglia e la Sicilia, si destinano alla coltivazione dei carciofi 12mila ettari. La varietà più prodotta è lo Spinoso, circa il 60 per cento, segue il Tema con il 15 per cento. Il 62% della produzione dei carciofi appartiene alla provincia Cagliari, seguita da Sassari (27%), Oristano (11%) e Nuoro (1%). Come ha fatto sapere la Coldiretti «nell'Oristanese sono circa 90 i produttori di carciofi. A novembre e dicembre la produzione è andata malissimo a causa delle piogge. Perdite di circa il 70 per cento. A gennaio invece ci sono state molte gelate. Adesso c’è una ripresa ma il prezzo è sempre lo stesso con costi di produzione più alti».

