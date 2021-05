Carcere dei boss senza direttore 

Carcere di prima fascia con un centinaio di detenuti al 41 bis, un trentina di presunti jihadisti e altre trecento persone nei settori dei condannati “comuni”, un penitenziario importante Bancali che, da ieri, non ha più un direttore in pianta stabile. Il titolare dell’incarico, Graziano Pujia, è stato trasferito al Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria. La direttrice del carcere di Nuoro (altro istituto con il 41 bis) Patrizia Incollu, si occuperà anche di Bancali. Pujia lascia il carcere sassarese dopo neanche due anni di lavoro.

Il caso Bancali

Il trasferimento (senza sostituzione) rinfocola le polemiche sulle condizioni di detenuti e personale della Polizia penitenziaria. Il problema, sostengono le organizzazioni sindacali, i garanti dei detenuti e associazioni come Socialismo, Diritti e Riforme, è l’impossibilità di poter contare sulla «sulla presenza esclusiva e costante del responsabile delle strutture».

Il giudice

E ora sulla situazione di Bancali interviene anche il magistrato di sorveglianza Riccardo De Vito, un giudice che ha già firmato clamorosi provvedimenti (caso Zagaria, per fare un esempio). Il penitenziario sassarese è stato al centro di vicende di rilevanza nazionale. Basti ricordare la scarcerazione di boss per mancate cure mediche, i provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis o le aggressioni ai danni dei poliziotti penitenziari. Dice Riccardo De Vito: «Bancali è un penitenziario importante, con una molteplicità di problemi. C'è la necessità della massima attenzione sull’istituto e il doppio incarico, Bancali – Nuoro, non si sembra una scelta adeguata. Il penitenziario ha necessità di una presenza stabile». Antonio Cannas, delegato nazionale del Sappe (sigla sindacale della Polizia Penitenziaria) aggiuge: «Abbiamo sollecitato a lungo la nomina di un direttore e ora torniamo alla situazione di partenza. Peraltro Bancali ha un comandante della Polizia penitenziaria che si occupa anche di Nuoro e Is Arenas. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria continua a sottavalutare la situazione».

