Carcasse di auto, stop al degrado 

L'amministrazione cittadina dà il via a una campagna di civiltà contro l’abbandono di veicoli rottamati sul territorio comunale. I vigili urbani ne hanno già censito una cinquantina, giacenti nelle campagne, su suolo pubblico o privato e addirittura all’interno del cerchio urbano. Il sindaco Piero Casula e il suo vice Federico Ledda hanno incaricato la Polizia municipale, al comando del capitano Giampiero Farinelli, di dare il via all’attività di identificazione di veicoli e proprietari per i quali gli accertamenti non saranno indolori: le norme in vigore prevedono una multa fino a cinquemila euro per chi sarà individuato quale responsabile di abbandono di rifiuti speciali.

Le infrazioni

Spiega Federico Ledda: «Un veicolo è considerato abbandonato se manca di targa o contrassegno, nonché di parti essenziali per l’uso e la conservazione. I veicoli corrispondenti a questa descrizione sono considerati rifiuti speciali e per smaltirli bisogna seguire una determinata procedura che certamente non prevede il loro abbandono in strada, sperando che siano altri a doversene occupare».

Gli accertamenti interesseranno anche la regolarità assicurativa degli autoveicoli lasciati in un’area pubblica, i cui proprietari riceveranno una sanzione di oltre ottocento euro, prevista dal Codice della strada. Il Comune ha stipulato una convenzione con una ditta specializzata che provvederà alla rimozione delle carcasse e dei rottami e i costi dell’operazione graveranno poi sui proprietari. «La rimozione dei veicoli abbandonati - spiega Ledda - consentirà di eliminare un’importante causa di degrado del territorio e il rispetto dell’ambiente, garantendo la dignità che meritano le strade e i quartieri di Bosa, la sicurezza dei cittadini e dei visitatori».

L’intervento