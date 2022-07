Carburanti, prezzi giù ma non basta 

In effetti, riguardando l’andamento dei prezzi nelle ultime settimane non si riesce a trovare una ragione di questo costante saliscendi. La guerra in Ucraina prosegue e l’estrazione di greggio non ha avuto alcun rallentamento o accelerazione. Il picco è arrivato nella seconda metà di giugno. Un litro di benzina veniva infatti pagato in media quasi 2,10 euro, il gasolio era invece arrivato a 2,03 euro. Da quel momento in poi è iniziata la discesa fino al minimo della settimana appena conclusa con la benzina a 1,937 euro/litro e il gasolio 1,901. «Non è altro che la conferma che i prezzi li decidono le grandi compagnie a tavolino – tuona Giuseppe Balia, presidente nazionale dell’Angac-Confsal, l’associazione dei gestori di carburanti indipendenti –, non c’è guerra o petrolio che tenga e questo ennesimo calo sarà solo l'anticipo di un ennesimo boom dei prezzi».

Oltre 50 centesimi di ribasso in una settimana e gli automobilisti sardi ricominciano a respirare. Il prezzo dei carburanti ha registrato la scorsa settimana l’ennesima flessione riportando listini di nuovo ben al di sotto dei 2 euro al litro, sia per la verde che per il diesel. Un calo iniziato da fine giugno, che tuttavia non soddisfa né i consumatori, né i gestori delle pompe di benzina, convinti che questa oscillazione dei prezzi così frenetica non sia altro che la prova di speculazioni da parte delle compagnie petrolifere, estranee al reale andamento delle quotazioni del petrolio o alle dinamiche di guerra e crisi.

Montagne russe

Inoltre, secondo il rappresentante dei benzinai la campagna elettorale rimanderà un problema inevitabile: «In autunno, con il nuovo Governo la bomba esploderà, perché il taglio delle accise potrebbe non durare in eterno e il nuovo esecutivo dovrà avere il coraggio di prendere decisioni scomode».

Scettici

Proprio lo sconto delle accise, recentemente prorogato al 21 agosto e già in procinto di essere allungato fino a settembre, ha scatenato la protesta delle associazioni dei consumatori: «Una eventuale proroga del taglio delle accise sulla benzina fino a fine settembre da inserire nel Dl Aiuti è per il Codacons un provvedimento che non risolve l’emergenza prezzi in Italia e non affronta in modo adeguato il problema carburanti», spiega il presidente Carlo Rienzi. «Di fronte alla crescita senza freni dei listini alla pompa registrata negli ultimi mesi, limitarsi a prorogare lo sconto sulle accise non può più bastare. A dimostrarlo sono i numeri: nonostante la riduzione delle accise già in vigore da marzo, oggi un litro di benzina costa il 20,1% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, mentre il diesel è rincarato del 28,3% su base annua, con la spesa per il pieno che sale di oltre 21 euro e una maggiore spesa su base annua in media di +515 euro a famiglia solo per i rifornimenti di carburante».

Rienzi lancia quindi un appello a Roma: «Ci aspettiamo dal Governo un intervento più incisivo e direttamente alla fonte sulla definizione dei prezzi dei carburanti, caratterizzati da speculazioni evidenti e da listini schizofrenici che non seguono l’andamento del petrolio».

Futuro

Il calo dei prezzi e l’ipotesi di prolungare il taglio delle accise non sono sufficienti neppure per Monica Satolli, presidente regionale dell’Unione nazionale consumatori: «L’esecutivo fino a ora non è riuscito a mettere in campo misure efficaci per calmierare i prezzi. Da tempo perciò chiediamo che lo sconto sui carburanti sia valido almeno fino alla fine dell’anno, ma anche quella data potrebbe non bastare. I sardi non possono infatti permettersi un salasso sui trasporti che si aggiunge a un caro vita generalizzato che durerà a lungo. Per di più è sempre più impossibile che il Governo possa tornare indietro sui proprio passi e riportare le accise ai livelli originari. Ricaricare le imposte di Stato sul prezzo finale dei carburante equivarrebbe a una stangata senza senso che metterebbe in ginocchio milioni di famiglie».

