Carburanti, nuovo allarme prezzi 

La tregua sembra essere durata pochissimo. Il taglio netto alle accise su diesel e benzina sancito dal Governo fino a maggio rischia infatti di diventare solo un palliativo, visto che i prezzi dei carburanti dopo un periodo di pausa hanno ricominciato a salire in tutta l’Isola. E se da Roma ipotizzano di prolungare lo “sconto” fiscale fino alla fine di giugno, i benzinai della Sardegna storcono già il naso prevedendo che tanto saranno le decisioni delle compagnie petrolifere a fissare i prezzi futuri, con la libertà di poter raggiungere in poche settimane quotazioni talmente alte da azzerare gli effetti positivi degli interventi governativi.

Le proteste

Tra le varie ipotesi emerge comunque una certezza: di giorno in giorno, centesimo dopo centesimo, i prezzi dei carburanti pian pianino riprendono la risalita, confermando tra l’altro il sorpasso quasi ovunque del diesel sulla benzina. «Niente di strano – spiega Giuseppe Balia, presidente nazionale dell’Angac, l’associazione autonoma dei benzinai nata in Sardegna, ma ormai attiva in tutto lo Stivale – il gasolio si vende maggiormente in questo periodo, e il prezzo sale per le normali leggi di mercato. Ma le richieste sono talmente alte rispetto alle capacità di produzione che qualcuno parla anche di un possibile razionamento in un futuro non troppo lontano».

Insomma, le previsioni non sono rosee visto che qualunque aiuto economico venisse dal governo potrebbe essere vanificato in pochi giorni da rincari rapidi e consistenti. «In momenti eccezionali come quello attuale servono provvedimenti altrettanto straordinari», afferma Balia. «L’unica soluzione per fermare le speculazioni è quindi commissariare il mercato e istituire un organismo di controllo che amministri il prezzo in base agli effettivi costi di produzione distribuzione, togliendo di conseguenza lo scettro alle compagnie petrolifere».

Gli sconti