Carburanti, la stangata del 2021 

La batosta arriva nel momento sbagliato. Sui portafogli dei sardi, debilitati dalla pandemia e pronti a ripartire con le tasche semivuote dopo le ennesime restrizioni, sta infatti pesando sempre di più col passare delle settimane il caro carburanti. I prezzi di benzina, diesel e gpl nei giorni scorsi hanno toccato i nuovi record dell’anno raggiungendo ormai i massimi dall’inizio dell'emergenza. Un’impennata che arriva quasi a sorpresa, a qualche mese dal tonfo autunnale, quando a ottobre con l’Italia costretta a casa dalla seconda ondata di contagi un pieno di carburante non era mai stato così conveniente.

E davanti a un salasso tanto consistente quanto improvviso non potevano rimanere silenziose le associazioni dei consumatori, sulle barricate contro un caro prezzi inopportuno in un periodo di crisi ancora conclamata.

Rincari

Listini alla mano, le compagnie petrolifere non sembrano pensarla allo stesso modo. Un pieno di benzina super dall’inizio dell’anno costa infatti quasi il 16% in più rispetto all’inizio dell’anno, mentre per i possessori di mezzi diesel l’esborso aggiuntivo sfiora il 10%. Più contenute, invece, le spese extra per i veicoli alimentati a gpl (prezzi in aumento del 6,6%).

Le prospettive, inoltre, non sembrano rosee: le stime sulle quotazioni del petrolio per i prossimi mesi sono infatti al rialzo, destinate a ripercuotersi sui bilanci delle famiglie italiane che in un anno sono rassegnati a spendere, secondo i calcoli del Codacons, circa 250 euro.

Proteste

«A conti fatti i rincari del petrolio e derivati sono poco comprensibili – sottolinea Monica Satolli, presidente regionale dell’Unione Nazionale Consumatori –, da una parte la bella stagione limita i riscaldamenti domestici, dall’altra smart working e la diffusione di auto elettriche e ibride dovrebbero far crollare la richiesta di carburanti».

E invece no. Anzi, il trend sembra opposto: «Ora che arrivano le riaperture si allentano le restrizioni – prosegue Satolli - non solo riparte la corsa dei prezzi dei carburanti: per trovare livelli così alti per la benzina bisogna andare indietro fino alla rilevazione del 13 gennaio 2020, quando arrivò a 1.594 euro al litro e per il gasolio al 10 febbraio 2020 quando si attestò a 1.451 euro al litro. Da inizio anno, in cinque mesi un pieno da 50 litri è aumentato di 7 euro e 32 cent per la benzina e di 6 euro e 41 cent per il gasolio».

Effetto domino

Al coro degli scontenti si è aggiunta anche la Codancons, preoccupata anche per l’effetto domino che il caro carburanti possa avere sui costi del trasporto su gomma e il conseguente rincari sui beni di prima necessità

«Rispetto a maggio dello scorso anno la benzina costa oggi il 16,3% in più, mentre il gasolio cresciuto del +15,3%. Questo significa – dice il presidente nazionale Rienzi – che per un pieno di benzina ad un’auto di media cilindrata un automobilista spende oggi +11,1 euro rispetto a maggio de 2020, +9,6 euro per il gasolio».

