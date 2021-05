Carbonia, voglia di blitz 

Finalmente tornano in campo tutte le squadre del Girone G: dopo il turno del 18 aprile si sono disputati solo recuperi, ora rush finale con le ultime sette giornate. Lanusei, Muravera e Torres in campo alle 14.30, le altre tre sarde alle 15.

Formia-Carbonia

Il 2-1 al Nuova Florida del 28 aprile ha rilanciato le ambizioni playoff del Carbonia. I minerari sono la prima dietro la top-5, a 5 punti da Nocerina e Savoia. Il Formia, invece, è ormai piuttosto tranquillo in classifica. Per Marco Mariotti c'è da fare i conti con la squalifica di Cristiano Palombi, ma intanto Roberto Cappai è diventato capocannoniere del girone: 14 gol.

Muravera-Vis Artena

È uno dei big match di giornata, coi sarrabesi che sfidano la seconda in classifica. Appena due vittorie nelle ultime undici partite per il Muravera, che ha avuto diversi stop ma punta a un finale di stagione da protagonista. Le indicazioni dai recuperi sono arrivate: un successo può riaprire speranze playoff. Torna fra i convocati Sergio Nurchi, miglior marcatore con 8 gol, squalificato Davide Moi.

Giugliano-Lanusei

La sconfitta nel finale col Gladiator, tre settimane fa, ha impedito al Lanusei di inserirsi realmente in corsa per i playoff. I biancorossoverdi, che comunque hanno fatto sinora un'ottima stagione, provano a sfruttare la chance della trasferta col Giugliano, ultimo e ormai staccatissimo (-7 dalle altre seppur con una partita in meno, ha perso le ultime quattro). Rientrano Christian Mancini e soprattutto Muhamed Varela, il bomber degli ogliastrini.

Latte Dolce-Savoia

Tre punti di vantaggio sulla zona playout non sono ancora un buon margine per il Latte Dolce, che ha interrotto la risalita perdendo a Cassino prima della sosta. I sassaresi tornano a giocare a Sennori, dopo due partite a Usini: battere il Savoia avvicinerebbe la salvezza diretta e farebbe un favore alle sarde in corsa playoff.

Gladiator-Torres

Scontro diretto per la Torres, penultima e che sfida una squadra a pari punti. Nei rossoblù c'è il ritorno in panchina di Mauro Giorico, che ha sostituito Archimede Graziani esonerato dopo la sconfitta col Nuova Florida. Il nuovo esordio sassarese del tecnico vale ben più dei tre punti in palio nella lotta per evitare la retrocessione.

Arzachena-Monterosi

Torna a giocare l'Arzachena: l'ultima sfida dei biancoverdi è datata 1° aprile, poi lo stop per i vari contagi e ben quattro partite da recuperare (la prima sarà mercoledì a Cassino). Per la squadra di Raffaele Cerbone il rientro è con la capolista: al “Biagio Pirina” arriva il Monterosi, lanciato verso la C con un +13 sulla seconda.

