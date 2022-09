Carbonia, va bene così 

MONASTIR 0

CARBONIA 1

Monastir (3-4-1-2) : Esposito; Onnis (16’ st Secci), Mudu, Rinino; Aramu, Curreli, Sanna, Thiago Moio; Sylla (25’ Poddesu); Ligas, Floris. In panchina Atzori, Biondi, Briukhov, Milia, Sechi, Magno, Pilloni. Allenatore Gorla.

Carbonia (4-3-1-2) : Idrissi; F. Mastino, Serra, Prieto, Hundt; Monteiro, Mancini (28’ st Cocco), Porcheddu; Cappelli; Dore, Muscas (39’ st Sartini). In panchina D. Piras, Orrù, Pintus, idili, Sartini, Fontana, Pusceddu, Gungui. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 17’ pt Muscas.

Note : espulso al 34’ Gorla per proteste. Ammoniti F. Mastino, Poddesu. Recupero 0’ pt-4’ st. Spettatori 200.

MONASTIR. Al “Comunale” il Carbonia piega il Monastir, grazie ad un gol di Muscas. Le due squadre sono state protagoniste di una gara dai ritmi intensi.

Il match

Il Carbonia inizia in modo propositivo: al 3’ i biancoblù hanno subito un’occasione per sbloccare la gara con Muscas che si invola verso la porta, ma l’attaccante calcia debolmente e il portiere Esposito se la cava. Al 6’ risponde il Monastir con una bella occasione di Floris, abile a calciare di sinistro all’interno dell’area con la palla che termina di poco a lato. Qualche minuto dopo, al 10’, i padroni di casa hanno un’altra buona opportunità per segnare, ma il tiro di Thiago Moio sfila di poco alla sinistra di Idrissi. Al 17’ gli ospiti riescono a sbloccare la gara: Muscas calcia in diagonale di sinistro da dentro l’area e la palla si insacca all’angolo alla destra del portiere. Il gol dà morale al Carbonia che ci prova al 32’ ancora con Muscas che sfiora la doppietta, calciando di poco a lato. La ripresa inizia con il Monastir volenteroso di recuperare lo svantaggio, ma ad avere le migliori occasioni è sempre il Carbonia, al 7’ con una punizione di Mastino ben calciata verso l’incrocio dei pali, respinta dal portiere, e al 14’ quando Muscas calcia alto non sfruttando un assist di Monteiro. Nel vibrante finale il Carbonia si difende con ordine e riesce a portare a casa tre punti importanti.

