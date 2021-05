Carbonia, sorpresa Suazo 

È una bandiera rossoblù il nuovo allenatore del Carbonia Calcio: la società mineraria ha portato infatti nel Sulcis David Suazo, 42 anni, honduregno, ex attaccante del Cagliari rimasto nei cuori di tutti i sardi.

Il colpo

La dirigenza ha chiuso ieri in tarda serata l’accordo con Suazo dopo una giornata frenetica di incontri costretti dal fatto che il giorno prima era sfumata all’ultima istante, in pratica a cose fatte, la possibilità di chiudere la stagione con Pierluigi Scotto. Per tutta la mattina sono rimbalzati i nomi di Giacomo Filippi, dell’ex del settore giovanile del Cagliari Martino Melis, e ad un certo punto pure di David Suazo. Alla fine, la scelta è caduta proprio su di lui: guiderà il Carbonia nelle ultime sei giornate del campionato di Serie D, nel quale i biancoblù hanno raggiunto con serenità la salvezza (40 i punti conquistati). Sostituirà il dimissionario Marco Mariotti, allenatore forse vicino all’Arezzo: l’ex tecnico ha lasciato il Sulcis in un clima non esattamente disteso.

La svolta

Osservatore, assistente, vice allenatore, e formatore per oltre cinque anni del settore giovanili del Cagliari, il campione centroamericano ha guidato il Brescia in Serie B due anni fa e ora si è dichiarato «pronto per questa piccola avventura a Carbonia». Anzi, ha aggiunto: «È stato fatto molto e il mio personale incarico è quello di portare entusiasmo ai ragazzi e chiaramente di portare anche risultati positivi». David Suazo, il cui ingaggio per il Carbonia rappresenta un colpo eccezionale (e non si esclude possa restare anche la prossima stagione) dovrebbe condurre il primo allenamento già questa sera a Santadi. È in vista questa domenica la partita casalinga contro l’Arzachena (il Carbonia è salvo e vorrebbe togliersi ancora qualche soddisfazione). Gli allenamenti di questi ultimi giorni sono stati condotti dai vice Gianni Maricca e Diego Mingioni e dal preparatore dei portieri Matteo Crobeddu, tutti tecnici accreditati Uefa-B.

