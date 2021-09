«Carbonia, sarà dura» 

Un centrocampo di prim’ordine per una stagione che si annuncia ostica. E il rincorrersi continuo anche sui social delle indiscrezioni (per ora non confermate) di imprenditori che potrebbero entrare in società (se non addirittura rilevarla). Da quando la sua stagione è iniziata, il 10 agosto, sta vivendo settimane di lavoro sodo e pure spensieratezza il Carbonia Calcio, al suo secondo campionato di serie D riconquistata dopo 30 anni. Affidata per i prossimi due tornei al mito David Suazo, subentrato la scorsa stagione a Marco Mariotti a sei giornate dal termine, la squadra è stata ricostruita quasi da capo dopo un certo fuggi fuggi determinato anche, se non soprattutto, dalle profonde incertezze legate all’uso dello storico stadio Zoboli, tant’è che i minerari in attesa che si risolva il contenzioso con il Comune si stanno allenando da un mese a Siliqua.

Il tecnico

«Ma sono molto contento dei progressi visti sin qui», sottolinea il 42enne allenatore honduregno. «È stata costruita a tempo record una squadra giovane e questo per certi versi facilita le cose ma dobbiamo migliorare». Gli allenatori, si sa, non si sbilanciano mai nel manifestare apprezzamenti o disappunti, però David Suazo si concede una deroga perché evidentemente ne ha buon motivo: «Fra i reparti, per le dinamiche che abbiamo visto finora con i colleghi dello staff, il centrocampo mi sta davvero piacendo: ciò non significa che gli altri siano da meno ma che i centrocampisti in questa fase iniziale stanno dando soddisfazioni particolari». Ma il tecnico non è tipo che si nasconde dietro a un dito: la stagione che dovrebbe iniziare a fine settembre, con il prologo in coppa Italia fra una decina di giorni, non sarà una passeggiata: «Sappiamo che dovremo soffrire tantissimo e che dovremo arrangiarci: allora non resta che puntare sul lavoro da intensificare».

La società

Tuttavia di recente si sono intensificate anche altri voci (che per la verità giravano già da metà luglio): ovvero new entry in società con nomi vari che rimbalzano. Fra i quali quello dell’ex notaio, ex presidente del Torino, ex Casale, Olbia, Calangianus, Nuorese, Roberto Goveani. Contattato su una piattaforma social, ha dichiarato di non conoscere bene le dinamiche calcistiche del Sulcis, verso cui tuttavia mostra «una forte simpatia». Il suo interessamento però sarebbe scemato nelle ultime settimane. Calato, ma non del tutto cancellato. Idem vale per altri gruppi di imprenditori di Carbonia e del Sulcis che reputano fondamentale risolvere la questione stadio, vero spartiacque da cui potrebbero decidersi molti destini.

