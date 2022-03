Carbonia, ora puoi rialzarti 

Gli scalpi del Cynthialbalonga si chiamano niente meno che Giugliano e Torres, cioè i vertici del girone G della serie D. Il Carbonia ci pensa, lo sa. Ma non indugia più di tanto perché l’avversario che oggi alle 14.30 per il nuovo scontro salvezza scenderà in campo allo stadio Zoboli contro i minerari, verrà visto solo come una delle formazioni da affrontare nella tappa di avvicinamento a quote più sicure del terzultimo posto conquistato una settimana fa. Formazione, il Cynthialbalonga, peraltro già sconfitta all’andata, ai primi di novembre del 2021, in quella che è stata la prima vittoria del Carbonia nel campionato. Exploit rimasto isolato per i successivi quattro mesi, al termini dei quali la squadra allenata da David Suazo ha calato il bis contro il Lanusei e concesso il ter una settimana fa in casa del Latte Dolce: tre punti che hanno fatto balzare di colpo i minerari dall‘ultima alla terzultima posizione e ridato speranze sino a poche tempo fa ridotte al lumicino.

All’attacco

Negli allenamenti di questi giorni, David Suazo è categorico: «Pretendo massima concentrazione e la cura dei dettagli». Fuori i curiosi, al bando le distrazioni. Il bello viene ora, perché un conto è accarezzare una speranza, un altro è cullarla davvero e tenerla viva. «Sicuramente la squadra ha conseguito risultati importanti – sottolinea il presidente Stefano Canu – ma non dimentichiamo che se finisse oggi il campionato saremmo comunque retrocessi perchè siamo ancora troppo distanti dalla sestultima posizione, ma conforta il fatto che il torneo ha nove gare cioè 27 punti in palio: sono tantissimi». Dietro al Carbonia (17 punti) ci sono il Latte Dolce a 16 e l’Insieme Formia a 14. Davanti a 19 punti il Lanusei e a 22 il Real Monterotondo Scalo. Ancora un po’ più avanti il Cassino a 25. Fra queste dirette concorrenti, il Carbonia dovrà affrontare solo il Real Monterotondo. Tutte le altre al momento appartengono ai piani medio alti della classifica, salvo mutamenti.

La sfida

Oggi arbitra Paul Mihalache di Terni e il chiodo fisso adesso è solo il Cynthialbalonga: «Campionato strano – commenta Canu – i nostri avversari hanno perso contro di noi e poi superato addirittura Giugliano e Torres: questo significa che dovremo stare molto attenti però è anche fuori discussione che il Carbonia ha acquisito entusiasmo e non dobbiamo avere titubanze o paura di nessuno, perché adesso ci siamo anche noi». Mancheranno Dore infortunato e il forte centrale difensivo argentino Suhs squalificato. Al loro posto - quasi certamente - Isaia e l’altro centrale difensivo argentino Pitto. Comunque la si rigiri, la difesa è affidata ancora in parte al sud America. Davanti per David Suazo imbarazzo della scelta fra Gjuci (ha ripreso condizione), il rumeno Padurariu, Aloia, Murgia e Curreli: con la possibilità di fare cinque cambi ogni valutazione lascia il tempo che trova ma di recente stanno partendo titolari Aloia, Padurariu e Murgia. Anche lo Zoboli da oggi potrà accogliere il 75 per cento dei posti disponibili nella tribuna centrale (sempre ko la tribuna prato) che teoricamente ospita circa mille spettatori.