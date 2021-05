Carbonia, niente Scotto 

È stato per mezza giornata allenatore in pectore del Carbonia, al posto del dimissionario Marco Mariotti. Ma l’avventura di Pierluigi Scotto sulla panchina del club minerario di serie D, vera rivelazione del torneo, è tecnicamente finita ancora prima di iniziare. Magari se ne riparlerà per la prossima stagione (tutto è possibile). Ma non ora. L’allenatore sessantenne, ex di Sorso, Olbia, Latte Dolce (con i sassaresi percorso da fiaba dalla Promozione alla D) e di tanti altri club, era stato infatti contattato fra avant’ieri e ieri mattina dalla dirigenza biancoblù proprio nelle ore in cui Mariotti formalizzava le sue dimissioni irrevocabili dalla guida del Carbonia.

Mariotti polemico

Un addio, pare, non proprio indolore: l’allenatore in un comunicato aveva fatto cenno «al venir meno delle condizioni per il proseguimento del rapporto». Insistenti indiscrezioni lo vorrebbero vicino all’Arezzo. Fra dirigenza e tecnico, però, i rapporti avrebbero vissuto un lento deterioramento che tuttavia non avrebbe impedito al club di conquistare la salvezza con largo anticipo. E anzi di cullare lecitamente (sino a un certo punto) il sogno degli spareggi promozione. Il Carbonia è reduce dal 4-0 incassato a Formia. E benché la dirigenza biancoblù non abbia mai interpretato le sconfitte come delle sciagure, qualcosa deve essersi definitivamente incrinato. Così, lunedì su Facebook le dimissioni annunciate da Mariotti poi formalizzate ieri. E accettate dal club.

La trattativa Scotto

È così scattata, grazie all’attività del ds Andrea Colombino, la ricerca di un allenatore «dato che l’obbligo», sottolinea il presidente Stefano Canu «è di dare continuità al lavoro dei ragazzi». La scelta è caduta così su Pierluigi Scotto, «sul cui profilo tecnico la società non ha avuto esitazione». Aveva iniziato la stagione a Stintino prima dello stop. Ma dopo i primi approcci e la garanzia che l’operazione fosse fattibile («Avevamo chiesto lumi – sottolinea Canu – anche all’ufficio tecnici preposti»), il colpo di scena con Scotto già nel Sulcis. Contattando l’Associazione italiana allenatori calcio si è scoperto che è scaduta il 30 aprile la deroga per ingaggiare tecnici che avevano già iniziato la stagione.

Contrordine

Svolta appurata quando Scotto (che ha avuto parole di apprezzamento per il Carbonia) era già a Santadi (la nuova casa dei minerari stante la chiusura dello Zoboli per il contenzioso fra club e Comune). Ha incontrato la dirigenza e salutato un paio di giocatori. In teoria era in procinto di chiudere l’accordo e condurre l’allenamento. I lavori in vista domenica della gara interna con l’Arzachena sono stati guidati dal secondo Gianni Maricca, già più volte in panchina. Ma la ricerca di un nuovo allenatore potrebbe concludersi entro poche ore.

