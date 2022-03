Carbonia, impresa salvezza 

Torres 3

Carbonia 3

Torres (4-3-3) : Salvato; Mukaj, Antonelli, Dametto, Gurini (13' st Mignogna); S. Pinna (29' st Kujabi), Bianchi, Masala (38' st Scotto); Lisai (34' st Sabatini), Diakite, Ruocco. In panchina Garau, Ferrante, Rossi, Turchet, Scotto, Sabatini. Allenatore Gr eco.

Carbonia (3-4-1-2) : Idrissi; Adamo, Carboni, Sush; Porru (29' st Mastino), Isaia, Serra, Ganzerli; Murgia (33' st Porcheddu); Aloia, Padurariu (37' pt Gjuci, 44' st Curreli). In panchina Bigotti, Pitto, Bellu, Agostinelli, Russu. Allenatore Suazo.

Arbitro : Flavio di Civitavecchia.

Reti : nel primo tempo 2' Ruocco, 32' Lisai, 37' Porru, 45' Diakite; nel secondo tempo 9' Murgia, 36’ Gjuci.

Note : ammoniti Idrissi, Gurini, Mastino. Recupero 3' st.

Sassari. Leziosa e superficiale la Torres si ritira dalla rincorsa al primato. Al “Vanni Sanna” l'irriducibile Carbonia pareggia per 3-3 riemergendo con carattere dal doppio svantaggio. Quarto risultato utile per la formazione di Suazo che si allontana dalla retrocessione diretta, invece i rossoblù di Greco confermano i limiti di praticità.

La cronaca

Prima azione, al 2': calcio d'angolo destro di Bianchi e Ruocco incorna per la rete. Al 18' scontro durissimo in area tra Mukaj e Aloia, che restano a terra, l'azione prosegue e la palla arriva a Padurariu: risposta di Salvato. Gli ospiti insistono, in area Aloia, ma Antonelli gli ammortizza il tiro. Al 32' Lisai dopo aver rubato palla scambia al centro con Diakite, entra in area e fulmina Idrissi. La Torres si distrae al 37', Porru riceve in area libero e incrocia bene accorciando le distanze: 2-1. Al 45' rischia Idrissi in uscita, atterra Ruocco nello spigolo sinistro dell'area. Punizione di Bianchi e leggera deviazione di Diakite di testa per il 3-1. Nella ripresa i rossoblù cincischiano: al 9' su rimessa laterale palla a Murgia che si gira e con un fendente riapre il match: 3-2. Al 23' al volo Lisai di destro: esterno rete. Alla mezzora recupera palla in area Diakite, a sinistra, traversone verso il centro di Mukaj e bordata angolata di Lisai: prodezza di Idrissi. A 36' palla persa da Diakite, a destra Aloia crossa: primo tiro di Gjuci respinto da Salvato, ma la palla resta lì e l'attaccante pareggia.

