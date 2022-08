Carbonia, festa a Iglesias 

Iglesias 3

Carbonia 1

Iglesias (4-3-1-2) : Toro, Casadio (37’ st Filippi), Mura, Lepore, Todde, Porcu (25’ st Mancusi), Monteiro, Illario (40’ st Bratzu), Chessa, Marci, Fanni (33’ st Zedda). In panchina Pilleri, Luciano, Piras, Figos, Biancu. Allenatore Cuccu.

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, Cocco (14’ st F. Mastino), Hundt, Cappelli, Fidanza (27’ st Mancini), A. Mastino, Muscas (38’ st Sartini), Prieto (45’ st Pusceddu) Gungui (17’ st Serra), Porcheddu, Casas. In panchina Piras, Orrù, Porcu, Fontana. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : primo tempo 7’ Marci, 17’ Suella, 27’ Monteiro; secondo tempo 25’ Porcheddu.

Note : recupero 0’ pt, 4’ st.

Iglesias. È il Carbonia a continuare il suo cammino nella Coppa Italia di Eccellenza, ma con grande fatica: nella prima mezzora l’Iglesias annulla il pesante 0-3 dell’andata e va anche vicina al vantaggio ma una rete di Porcheddu a metà ripresa ridà entusiasmo al Carbonia che chiude la gara senza rischiare. In avvio un pasticcio in difesa tra Todde e Toro porta il Carbonia a cogliere un palo ma poi è subito Iglesias: al 7’ Marci segna con un gran destro da fuori poi pennella l’assist (17’) per la testata vincente di Suella. Al 27’ è già 3-0 grazie al gol di testa di Monteiro su corner. Il Carbonia macina gioco ma è improduttivo e al 45’ Todde sfiora il 4-0. Nella ripresa ci prova due volte da fuori Prieto per il Carbonia che al 25’ trova la rete decisiva con una gran bordata da fuori area di Porcheddu. Il Carbonia controlla e dopo un brivido sotto porta (Idrissi dice no a Suella) prima Casas poi Pusceddu si divorano 2 gol fatti.

