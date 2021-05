Carbonia, effetto Suazo  

Carbonia 2

Arzachena 2

Carbonia (4-3-3) : Bigotti, Fredrich, Cestaro, Piras, Tetteh (10’ st Stivaletta), Piredda, Odianose (10’ st Mstino), Cappai, Isaia (1’ st Serra), Cannas (10 st Gjuci), Russu. In panchina Manis, Moro, Pischedda, Salvaterra, Soumarè. Allenatore Suazo.

Arzachena (4-4-2) : Ruzzittu, Pinna, Bonacquisti, Ungaro, Kacorri (32’ st Defendi), Molino, Bachini, Bellotti, Manca, Dore, Mannoni (20’ st Olivera). In panchina Al Tumi, Majid, Loi, Congiu, Marinari, Fuisco, Pandolfi. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Zago di Conegliano.

Reti : nel primo tempo 5’ Bonacquisti, 39’ (r) Cappai, nella ripresa 5’ Bonacquisti, 16’ Gjuci.

Note : ammoniti Tetteh, Molino, Serra, Pinna, Bonacquisti, Gjuci; recupero 3’ pt-4’

Santadi . Il Carbonia targato Suazo si ritrova davanti un Arzachena che non fa sconti: finisce 2-2 il derby fra Sulcis e Gallura, con gli ospiti (a corto di punti) che fanno di tutto per portarsi a casa la vittoria ma devono accontentarsi di un pari ambiguo. C’è stato un momento in cui ad avere il match point è stato il Carbonia, altri in cui lo hanno avuto i ragazzi di Raffaele Cerbone, altro allenatore che come David Suazo ha calcato i campi della Serie A.

Gol ed emozioni

Parte in quarta l’Arzachena che passa al 4’ con il gol di Bonacquisti che sul cross di Manca sceglie bene il momento dello stacco, impatta con potenza e indovina una palombella che supera Bigotti. Carbonia tramortito, Suazo che predica calma ma per gran parte del tempo solo belle giocate ma non concretizzate: c’è sempre un tocco in più sbagliato o una conclusione sballata. L’Arzachena smette di difendersi con ordine al 39’ quando l’arbitro vede un tocco di braccio di Pinna: dal dischetto Cappai realizza il quindicesimo gol stagionale. La ripresa si apre in fotocopia: al 5’ cross teso sotto porta, Bigotti devia ma non allontana e Bonacquisti deposita da un metro. C’è un problema nelle palle inattive. Ma ce l’ha anche l’Arzachena perché al 16’ su calcio d’angolo frutto della reazione - stavolta sì rabbiosa - del Carbonia, il “solito” Cestaro incorna di testa, la palla danza poco prima sulla linea e Gjuci è il più lesto di tutti.

All’ultimo sangue

I galluresi cercano la vittoria a tutti i costi ma il Carbonia già salvo non regala nulla. Difatti al 24’ Cappai da un metro non deposita (complice il disturbo di un difensore) una palla che necessitava solo di essere sospinta in rete. Non gli è da meno sul fronte opposto al 31’ Kacorri di testa, in posizione centrale e libero di colpire: alto incredibilmente. E sul finire sorvola di poco la traversa una punizione di Molino su una palla (l’ennesima) regalata dal Carbonia. Triplice fischio e ospiti più amareggiati: «Forse – è il coro gallurese – avremmo meritato i tre punti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Avevamo solo tre giorni e i ragazzi si sono applicati tanto, sono queste le partite che ti fanno crescere perché c’è da soffrire: siamo stati sotto di due gol e li abbiamo ripresi offrendo un bel segnale

David

Suazo