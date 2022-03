Carbonia, dentro o fuori 

Sa tanto di ultima spiaggia. Soprattutto per il Carbonia. Vero è che, con dieci gare ancora da disputare, forse non è detta l'ultima parola, Ma oggi alle 14.30 a Usini contro il Latte Dolce, i minerari si giocano una fetta gigantesca delle possibilità di salvezza. O quanto meno, delle opportunità di agganciare il treno che garantisce gli spareggi salvezza. Parole sino a qualche tempo fa quasi impossibili da pronunciare, il fatto è che la squadra di David Suazo (pur fra incomprensibili battute d’arresto come lo 0-1 casalingo contro l’Aprilia di 15 giorni fa) ha iniziato da dicembre a rosicchiare punti alle dirette concorrenti. E pochi giorni fa a Cassino (i sulcitani vincevano 1-0 sino al 90’ poi un rigore per i laziali ha gelato gli animi), il Carbonia ha agganciato all’ultima posizione il Formia a 14 punti. E il Latte Dolce è lì a 16. A 19, non distanti anni luce, Real Monterotondo e Lanusei. Se quello di oggi non è un match da dentro o fuori, quindi, poco ci manca.

Solo una parola d’ordine

Obiettivo dichiarato del Carbonia è vincere: «Dispiace che due formazioni sarde – analizza il presidente dei biancoblù Stefano Canu - si trovino in questa condizione dalla quale una delle due rischia grosso, però noi scenderemo in campo col conforto delle ultime prestazioni». Ne è convinto l’allenatore David Suazo: «Consci delle recenti buone prove, la squadra è in crescita». Ciò che fa rosicare nell’entourage biancoblù sono gli episodi (talora figli di leggerezze) costati anche di recente punti pesanti: «Prima o poi – rimarca Canu - dovranno finire se vogliamo agganciare il treno degli spareggi che tecnicamente è alla nostra portata». Suazo avrà a disposizione tutti gli effettivi.

