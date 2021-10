Carbonia choc, avanti di 3 gol si fa rimontare 

Carbonia 3

Carbonia (4-4-2) : Atzeni, Ganzerli, Serra, Suhs, Gjuci (42’ st Bellu), Murgia (20’ st Doratiotto), Berman, Kassama (30’ st Agostinelli), Porcheddu, Dore, Russu. In panchina Idrissi, Adamo, Mura, Murtas, Basciu, Sanna. Allenatore Suazo.

Insieme Formia (4-4-2) : Zizzania, Bozzaotre, Puzone (1’ st Fabio Colacicco), Ricciardi (25’ st Capotosto), Ioio (10’ st Padovano), Pastore, Di Vito, Gargiulo, Cimilli, Baglione, Durazzo. In panchina Mancino, Gentile, Cuomo, Niang, Federico Colacicco, D’Oriano. Allenatore Amato.

Arbitro : Rodigari di Bergamo.

Reti : nel primo tempo 18’ Murgia, 36’ Kassama, 43’ Gjuci; nella ripresa 17’ Camilli, 41’ (aut) Atzeni, 47’ Baglione.

Note : ammoniti Dore, Berman, Atzeni, Padovano, Cuomo, Di Vito. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Sant’Anna Arresi. Dalla gloria all’incubo: il Carbonia chiude il primo tempo 3-0, ma con una ripresa a tratti imbarazzante si fa riprendere sul 3-3 dall’Insieme Formia regalando due dei tre gol con cui i laziali sono riusciti, con tenacia, a rimediare una partita compromessa e durante la quale i padroni di casa hanno sprecato anche la palla del 4-0. Sfuma così la prima vittoria dei biancoblù di Suazo che con ogni probabilità dovrà rivedere molte cose al cospetto dei secondi 45’.

Dominio inziale

Eppure il primo tempo è da incorniciare. Il Carbonia si sveglia dal torpore dal 10’ in poi dopo che Camilli all’interno dell’area svirgola il pallone a botta sicura. Dopo di che quasi ogni affondo dei padroni di casa si traduce in gol: lo sfiora al 17’ Russu sparando fuori da due passi a porta vuota, ma si rifà un minuto dopo con una galoppata sulla fascia destra: sulla palla rasoterra in profondità non ci arrivano né i difensori né il portiere ma Murgia sì per il facile appoggio. Il Carbonia del primo tempo è come Re Mida: trasforma in gol ogni insidia che crea. Come al 36’: sul calcio d’angolo si accende una batti e ribatti e a Kassama non resta che spingere in rete a porta vuota. È un capolavoro invece il gol di Gjuci: in piena area lascia scorrere il pallone alle sue spalle e in scivolata brucia il marcatore e il portiere.

Ripresa da incubo

Al 10’ della ripresa l’occasione per chiudere a doppia mandata il match ma Kassama si divora il 4-0 solo davanti a Zizzania. Succede invece l’incredibile. Al 17’ una palla forse destinata al fondo viene rimessa in area e a porta vuota Camilli spinge in rete. Campanello d’allarme che diviene allarme rosso quando al 30’ la difesa del Carbonia regala palla a Camilli che fallisce il comodo 2-3. Che arriva invece al 36’ quando un cross teso viene intercettato male da Atzeni e la sfera carambola in rete. Si ha la sensazione dell’irreparabile: al 47’ punizione (contestata) dal limite che Baglione realizza con un destro forse non irresistibile. Al 5’ di recupero un sinistro di Serra (parato) rende ai biancoblù ancora più atroce il finale.

