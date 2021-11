Carbone, la preoccupazione resta 

«Sono tre anni in più che ci permettono di respirare ma sappiamo che la sostanza non cambia: la centrale chiuderà comunque, è necessario programmare per noi nuove opportunità di lavoro».

Le reazioni

La notizia del rapporto Terna sull’Adeguatezza del sistema in cui si mette nero su bianco che in Sardegna non sarà possibile lo stop al carbone nel 2025, è stata accolta positivamente, ma con riserva, a Portovesme, tra i dipendenti degli appalti e della centrale termoelettrica Enel. Il phase out scatterà solo quando sarà pienamente operativo il Tyrrhenian Link, non prima del 2028: tre anni di vita in più per gli impianti a carbone, l’ora x si sposta in avanti per circa 500 lavoratori. «La notizia dello slittamento è positiva - dice Mauro Manca, delegato Fiom Cgil degli appalti Enel - ma non ci facciamo illusioni, sappiamo bene che la chiusura è solo rimandata. Abbiamo più tempo per preparare le alternative, ma non smetteremo certo di cercare le risposte che ci servono: ben vengano tutti i progetti, ma per essere utili al territorio devono avere ricadute occupazionali importanti». L’intenzione è di non abbassare la guardia. «È positivo che la data della decarbonizzazione si sposti in avanti - dice Maurizio Tidu, delegato Uilm degli appalti Enel - ma dobbiamo comunque fare i conti con questa nuova scadenza. Devono dirci una volta per tutte cosa ne sarà delle maestranze quando l’impianto si fermerà». Nei mesi scorsi si sono susseguite assemblee, a Portovesme sono arrivati anche i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil per un confronto con i lavoratori preoccupati. Ora il rapporto di Terna mette nero su bianco che, per garantire la sicurezza della rete, lo spegnimento delle centrali a carbone potrà avvenire solo quando il Tyrrhenian Link entrerà in funzione. «Ua piccola fiammella di speranza che sposta in avanti il problema - sottolinea Luca Caria, delegato Fsm Cisl degli appalti Enel - ancora attendiamo risposte dalla Regione e dal Governo nazionale. Tra noi ci sono giovani trentenni, ma anche ultracinquantenni e qualcuno più vicino alla pensione: servono risposte mirate».

Capacity market

Èdi qualche settimana fa la notizia che Enel parteciperà alle aste per il capacity market con i progetti per l’installazione delle batterie da accumulo: un’iniziativa che conferma la linea intrapresa dalla società verso l’energia rinnovabile, fuori dal carbone. «Le batterie sono una scelta legittima da parte di Enel ma - dice Marco Sanna, delegato della Filctem Cgil nella Rsu Enel - non danno le risposte occupazionali che servono nel post-carbone. Se Enel chiederà delle proroghe per la centrale, accogliendo le indicazioni di Terna, la politica deve usare questi anni in più per costruire prospettiva occupazionale seria». A Portovesme l’ansia per il futuro resta tutta. «La nostra preoccupazione non cambia - dice Danilo Cauli, delegato Uiltec nella Rsu Enel - Regione e Governo devono creare nuove occasioni di occupazione».