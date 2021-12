Carabinieri a processo, c’è un’aggravante 

A dieci anni dai presunti crimini contestati, a cinque dal rinvio a giudizio, tra gli altri, di alcuni carabinieri e di un attuale consigliere regionale, i giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari martedì mattina erano pronti per chiudere il dibattimento e avviare la discussione, quando è arrivato il colpo di scena. Il pm Andrea Vacca ha annunciato che, prima della requisitoria, voleva precisare tre imputazioni di falso, aggiungendo quello che – a suo dire – sarebbe dovuto essere un semplice chiarimento. In realtà, alla fine, ha aggiunta un’aggravante che inciderà sui termini di prescrizione. Da qui la protesta delle difese e il rinvio della discussione di oltre un mese.

Processo senza fine

È un processo che non sembra finire mai quello che punta a far luce su quanto sarebbe accaduto nel 2011 nella caserma dell’Arma di Calasetta: alcuni militari – secondo le accuse – avrebbero messo droga nell'auto di un presunto spacciatore, così da poterlo arrestare. L’indagine della Procura avrebbe poi fatto emergere anche delle ipotesi di violenze, degne di una scena del film: persone sospettate di reati sarebbero stati appesi a testa in giù sul baratro di una scogliera e interrogati tenuti per i piedi. A giudizio, davanti al collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda, ci sono in otto accusati, a vario titolo, di spaccio, violenza privata, calunnia, falso, omissione d'atti d'ufficio, arresto illegale, violazione di domicilio, violenza privata, favoreggiamento, introduzione abusiva in sistemi informatici e omessa denuncia.

Gli imputati

Sul banco degli imputati anche 5 carabinieri: il maresciallo Ivano Iacobelli, 40 anni di Rieti ed ex comandante della stazione di Calasetta, con i militari Massimo Porta (57 anni, di Calasetta), Carmelo Spavara (49, di Messina), Emanuele Carrus (39, di Carbonia) e Alessandro Uccheddu (48, di Alghero). A processo c’è anche il consigliere regionale del Psd’Az di Carbonia, Fabio Usai, accusato di aver chiesto di non verbalizzare una denuncia di porto abusivo di coltello nei confronti di un’altra persona. Imputazioni minori, infine, anche per Samuel Schirru, 33enne di Iglesias (per fatti legati alla droga).

Già nella penultima udienza, il pm Vacca aveva aggiunto un capo di imputazione: un concorso in falso contestato al consigliere regionale Fabio Usai e ad altri imputati. Martedì mattina, quando il presidente Massidda gli ha dato la parola per iniziare la requisitoria, lo stesso pubblico ministero ha fatto presente che, prima di discutere, voleva precisare meglio il contenuto di tre imputazioni di falso già contestate. In teoria un chiarimento, in realtà si è trattato di una vera e propria modifica all’imputazione che ha aggiunto un’aggravante e inciderà sui termini di prescrizione.