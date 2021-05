«Car sharing, servizio al via entro l’anno» 

L’amministrazione comunale di via Eligio Porcu punta sul car sharing. Per ora c’è l’ok della Giunta alle linee guida per la sperimentazione del servizio di auto a noleggio anche in città, in vista dell’affidamento a uno o più concessionari.

«Un supporto importante per il servizio di trasporto pubblico», commenta l’assessora alla Mobilità Barbara Manca, «che porterà diversi benefici a Quartu, primo fra tutti la riduzione delle auto private in circolazione».

I passi

La sperimentazione durerà in tutto tre anni - come proposto dalla Giunta comunale - con due modalità: a flusso libero, il cosiddetto “free floating”, che di fatto dà la possibilità agli automobilisti di prendere il mezzo a noleggio in una determinata area della città e - dopo averla utilizzata - di poterla lasciare in un punto diverso purché all’interno di un perimetro ben preciso.

I veicoli saranno tutti georeferenziati e quindi tacciabili tramite un’apposita app sul telefonino. Ma sarà possibile anche prenotarla per un determinato giorno e un orario preciso con il sistema tradizionale, “station based”, ma in questo caso l’automobile dovrà essere riportata nella stessa stazione dalla quale è stata presa.

Le scelte

«Abbiamo deciso di proporre due modalità in modo che ognuno scelga quella che risponde maggiormente alle proprie esigenze», sottolinea l’assessora Manca che annuncia: «L’obiettivo è far partire il servizio entro quest’anno, il primo periodo sarà fondamentale per sperimentare e capire quanto verrà utilizzato dai quartesi. I vantaggi del car sharing sono tanti: in primis avere un’auto che comporta dei costi solo quando la si utilizza, e soprattutto da usare quando realmente serve. Oltre al fatto di essere un valido supporto agli altri sistemi di mobilità sostenibile. Non solo», aggiunge l’esponente dell’esecutivo comunale, «le statistiche dicono che Quartu ha un alto tasso di automobili di proprietà, troppe in rapporto al numero degli abitanti, e generalmente la possibilità di avere a disposizione un servizio di auto a noleggio col tempo porta in tanti a rinunciare alla seconda macchina in famiglia. Con tutti i benefici che questo comporta, prima di tutto la diminuzione dell’inquinamento e la riduzione della sosta selvaggia nelle strade cittadine».

I nodi

Restano da definire tariffe e modalità del servizio che saranno decise con il futuro concessionario del servizio. E caratteristiche dei veicoli a noleggio a disposizione dei quartesi. «Il vantaggio sarà che avremo un parco auto nuovo, più moderno rispetto alla media dei veicoli privati in circolazione. E magari potrebbe esserci anche qualche mezzo elettrico», aggiunge l’assessora, «ma questo verrà deciso da chi gestirà il servizio». Da definire anche i punti cittadini dove si troveranno le auto a noleggio. «Per ora non c’è una mappa precisa, ma è statisticamente provato che il car sharing funziona meglio in quelle zone della città con un’alta densità abitativa, e dove i cittadini hanno maggiori difficoltà di parcheggio», dice l’assessora Manca. Tra i punti strategici c’è sicuramente la zona intorno al Municipio, così come quella di viale Colombo e di Pitz’e Serra, dove si concentra una buona fetta di quartesi. La proposta ora dovrà approdare in commissione Mobilità, poi in Consiglio comunale per il via libera definitivo. Poi partirà la gara per individuare il concessionario. Il nuovo servizio comporterà anche una modifica al regolamento della sosta a pagamento, con l’esenzione per chi parcheggia con l’auto del car sharing.

