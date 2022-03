Capu d’Aspu, assoluzione bis per tutti  

Ci sono voluti nove anni. E adesso sulla vicenda giudiziaria dei lavori alla diga di Capu d’Aspu c’è anche il sigillo della Corte d’Appello: tutti assolti con formula piena. I giudici di Cagliari ieri hanno confermato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Oristano, mentre è arrivata la prescrizione per Salvatore Bisanti, amministratore delegato della ditta, unico condannato in primo grado. Grande soddisfazione per i difensori Guido Manca Bitti, Franco Luigi Satta, Gianfranco Siuni, Roberto Dau, Franco Pani, Walter Pani, Massimo Massa, Speranza Benenatti e tutte le persone coinvolte a iniziare dal sindaco di Bosa. «Finalmente oggi si è messa la parola fine a questa vicenda» ha osservato Piero Casula.

La sentenza

In primo grado il verdetto era arrivato nel febbraio di tre anni fa, poi il pm Armando Mammone l’avevo impugnato ed era iniziato il secondo round davanti ai giudici di Cagliari. Processo che si è chiuso ieri: insieme al primo cittadino di Bosa, la piena assoluzione è arrivata per il direttore dei lavori Paolo Gaviano, il responsabile del procedimento del Comune di Bosa Luciano Baldino, gli ingegneri Antonello Garau di Oristano, Antonio Manca di Sedilo e Piero Teodosio Dau di Oristano e la dipendente del Comune Rita Mozzo. Per il geometra Bisanti il reato di truffa, che gli era costato la condanna a un anno, è risultato prescritto. L’amministratore della ditta che eseguì i lavori (la Research spa di Bacoli) dovrà comunque pagare le spese processuali.

La storia

Tutto iniziò nel 2011 con i lavori alla foce del Temo per la realizzazione della diga foranea a protezione dello sbocco a mare. Fu necessario eseguire lo sbancamento dello sperone roccioso di Capu d’Aspu fino a una profondità di quattro metri. La commissione di collaudo diede l’ok sulla regolarità dei lavori e sul raggiungimento delle profondità previste ma, dopo le segnalazioni dei pescatori e dei diportisti, risultarono alcune discrepanze. Così scattò l’inchiesta della procura di Oristano, una serie di accertamenti, lavori bloccati perché secondo gli inquirenti non sarebbero state rispettate le norme sugli appalti e nemmeno l’iter per la certificazione della conformità dei lavori al progetto. La procura contestava diversi reati, dal peculato al falso, dalla truffa alla turbativa d’asta. Adesso le accuse sono crollate, sulla lunga vicenda giudiziaria si può scrivere la parola fine.