Cappellano arrestato, fedeli attoniti 

Sconcerto e meraviglia tra i residenti della borgata di Santa Maria La Palma per la notizia dell’arresto del loro parroco e cappellano del carcere di Alghero, dom Mario Ildefonso Chessa. Il prete benedettino, 65 anni, originario di Ittiri, da venerdì si trova ai domiciliari nella borgata agricola dove risiede da quando è stato nominato amministratore parrocchiale: ora deve rispondere di corruzione e abuso d’ufficio. Gli abitanti del piccolo rione parlano di lui come di una persona colta, impegnata nel sociale, disposta ad aiutare il prossimo. Altri lo dipingono come un prete rivoluzionario, poco ligio al protocollo.

Prudenza

«In questo momento non vogliamo esprimere giudizi - dice subito Tiziana Lai del Comitato zonale Nurra - aspettiamo l'esito delle indagini». Dom Chessa, con un passato in Lotta Continua, si è convertito alla tonaca in tarda età, nel 2005, quando è stato ordinato sacerdote a Bologna dal cardinale Biffi. Le indagini, dirette dal Pubblico Ministero Lara Senatore della Procura della Repubblica di Sassari, avevano preso il via la scorsa estate nel momento in cui gli agenti della polizia penitenziaria della casa di reclusione Tomasiello nella cella di un detenuto avevano rinvenuto un cellulare. Le guardie avevano subito compiuto degli accertamenti per capire in che modo fosse potuto entrare un telefonino nell’istituto di pena, eludendo i controlli che pure sono rigorosissimi. Chi accede al carcere di via Vittorio Emanuele, infatti, viene sottoposto a una perquisizione sia manuale che con il metaldetector. Ma non il cappellano, uomo di chiesa, guida spirituale della comunità carceraria. Secondo gli inquirenti non era la prima volta che padre Chessa procurava ai reclusi oggetti non consentiti dal regolamento per avere in cambio dei favori. L’inchiesta è solo agli inizi e potrebbe presto avere ulteriori sviluppi. Un detenuto, il destinatario del dispositivo, è stato raggiunto da una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La diocesi

L’episodio ha sconvolto la curia vescovile che, dopo aver collaborato alle indagini, ha espresso «fraterna e solidale vicinanza al confratello» in un momento di particolare disagio e difficoltà. Monsignor Mauro Maria Morfino non parla, il vicario generale della diocesi Alghero-Bosa, Giuseppe Curcu, si limita a confermare piena fiducia negli inquirenti «che lavorano per la tutela di tutti». In carcere si è scelta la linea del silenzio. «Le indagini sono aperte – spiega Antonello Brancati, comandante del reparto di polizia penitenziaria – e c’è il segreto istruttorio. A inchiesta chiusa – prosegue – se la magistratura lo riterrà si potrà fare una conferenza stampa». L’indagine è delicata e lontana dall’essere conclusa. La casa di reclusione al momento ospita 90 detenuti e il cappellano la frequentava due volte la settimana più la domenica per la messa.

