Cappai si autoelimina «Non sarò candidato» Dubbi sul Concu bis 

In tanti lo rivorrebbero alla guida di Selargius, in quel ruolo da primo cittadino che ha ricoperto per dieci anni di fila, dal 2007 al 2017. Ma l’ex sindaco Gianfranco Cappai - corteggiato da diverse forze politiche di tutti gli schieramenti - dice no. «Ho già dato», il suo commento telegrafico sulla sua possibile ricandidatura per le amministrative del prossimo anno. E così il centrodestra avvia il cantiere per costruire una coalizione stile maggioranza regionale, con la candidatura del sindaco uscente Gigi Concu in pole position. Ma il Psd’Az frena: «Non è così scontato sia lui il candidato, il nome deve venire fuori dal tavolo delle trattative con tutte le forze politiche d’accordo», dice il capogruppo dei sardisti in Consiglio comunale Paolo Schirru.

Cappai si chiama fuori

L’unica cosa certa - almeno per ora - è il non ritorno dell’ex sindaco Cappai nella corsa per lo scranno più importante del Municipio. «Lo escludo categoricamente», ribadisce per poi esprimere un giudizio sull’attuale sindaco Concu, di fatto suo figlio politico. «Ritengo che la Giunta nel corso di questi ultimi anni abbia lavorato bene, con un sindaco sempre presente che ha cercato di andare incontro alle esigenze della sua città», commenta Cappai, «pur nelle difficoltà e nelle emergenze che si sono presentate, prime fra tutte quelle legate a questi quasi due anni di pandemia. Va da sé che la candidatura di un sindaco uscente che ha operato bene è quasi scontata».

Manovre nel centrodestra

Intanto le forze politiche di centrodestra muovono i primi passi per costruire le liste. Sardegna 20Venti, Forza Italia, Udc, Fratelli d’Italia, che insieme a Riformatori e Lega compongono l’attuale squadra di maggioranza. «L’obiettivo è avere un centrodestra unito a livello locale», dice il capogruppo della Lega Simone Deiana. «Per il resto, nomi e coalizione dovranno essere decisi nel tavolo regionale, al momento non c’è una rotta tracciata e lo stesso sindaco non ha ufficializzato la sua volontà di ricandidarsi». Pieno appoggio al sindaco Concu da parte dei Riformatori: «Se decide di ricandidarsi noi siamo con lui», commenta il capogruppo Claudio Argiolas.