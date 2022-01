Capozucca svela: «Joao in azzurro» E Mazzarri sorride 

Una lista lunghissima di indisponibili. Eppure il Cagliari se l'è giocata e Walter Mazzarri, al di là della sconfitta, non nasconde la soddisfazione. «Sono contentissimo, perché abbiamo fatto bene con ragazzi come Ladinetti, che non giocava da tantissimo e mi è piaciuto, e come Obert e altri contro una squadra importante come il Sassuolo».

Sorriso azzurro

Un Cagliari mai visto, ricco di seconde e terze linee, contro un Sassuolo che somigliava tanto a quello tipo. Un pizzico di rammarico per la qualificazione sfumata: «Mi dispiace per il gol di Pavoletti annullato per un fuorigioco millimetrico, ce la saremmo giocata. Mi piace vedere che abbiamo cambiato marcia, si pressa alto e lo hanno capito un po' tutti». Dalla Coppa al campionato, Mazzarri non si sbilancia sul recupero di qualche giocatore: «Ogni giorno c'è una novità». E dopo l'anticipazione del ds Capozucca («Joao Pedro parteciperà allo stage della Nazionale»), anche il tecnico di San Vincenzo spinge il capitano del Cagliari in azzurro: «La convocazione è sempre uno stimolo, ma Jo è così coinvolto nel progetto Cagliari che non ne ha bisogno. Lui è un trascinatore, un giocatore completo, se lo merita».

Avanti così

Anche nella sconfitta, Mazzarri ha visto quei progressi che il Cagliari mette in mostra ormai da diverse giornate: «Sono contento del gioco e mi dispiace per quel fuorigioco millimetrico, anche perché era una bella azione. Mi spiace aver perso, ma continuo a vedere la crescita della squadra che da qualche giornata interpreta un calcio importante». Anche cambiando gli interpreti: «Anche chi ha giocato meno ha sposato un certo tipo di calcio. Nelle gare del nuovo anno, con Sampdoria, Bologna e Roma abbiamo fatto bene. E ci siamo ripetuti anche qui, pur con ragazzi diversi, e questo è importante per il prosieguo del campionato. Siamo più aggressivi, pressiamo come piace a me. La svolta è arrivata già dalla gara con la Juventus, dove abbiamo sbagliato clamorosamente il pareggio. Ma il registro era già cambiato».