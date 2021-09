Capozucca: col Genoa inizia il campionato  

A giugno lo aveva detto: «Sarà il mercato più difficile di sempre». Dopo tre mesi di fuoco, Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, non può che confermare: «È stata per tutti una sessione caratterizzata dal Covid e dai problemi che si trascina questa pandemia. Molte operazioni si sono chiuse all'ultimo, perché prima di acquistare le società volevano, anzi dovevano vendere. Alla fine, posso dire che il nostro è stato comunque un mercato di tutto rispetto». Il ds rossoblù fa un bilancio del mercato, in attesa di dare la parola al campo e dimenticare quanto visto fin qui. Perché quello con Spezia e Milan non era quello che in casa rossoblù si sperava di vedere: «Sì, il Cagliari delle prime due giornate non mi è piaciuto».

Direttore, che squadra esce dal mercato?

«Un Cagliari che ha lavorato con intelligenza prendendo giocatori importanti. Penso a Strootman, il nostro regista, Dalbert, che ringrazio perché ha rinunciato a dei soldi per venire da noi, e Keita. Giocatori con grande voglia di riscatto».

Nainggolan dice di essersi sentito tradito, anche da Capozucca.

«Non voglio far polemiche. A Radja ho mandato un messaggio per ringraziarlo, perché lo scorso anno ha dato un grande contributo per la salvezza, fuori e dentro il campo. Ma i tradimenti sono altri. Nainggolan non è arrivato perché non c'erano le condizioni economiche per farlo arrivare. Ci sono degli indici di liquidità da rispettare e non saremmo rientrati nei parametri della Lega».

Facendo un lungo passo indietro, a maggio si parlava delle possibili cessioni di Cragno e Nandez e dell'impossibilità di sostenere l'ingaggio di Godin: sono ancora qua.

«Cragno, ingiustamente, non ha avuto richieste. Parliamo di un portiere dai valori importanti e, egoisticamente, sono contento sia rimasto. Tra l'altro ha subito l'ingiustizia di non esser stato convocato per gli Europei, ma io non sono il Ct. Siamo ben contenti di avere un portiere del suo valore».

Nandez?

«Ha avuto delle richieste, l'ultima, offensiva, da parte del Napoli (prestito da 1 milione). E il Cagliari queste offerte non poteva certo accettarle. Nandez è stato acquistato dal Boca pagando 18 milioni, chi lo vuole deve dargli il giusto valore».

Si parla di un Nandez nervoso.

«Umanamente va compreso, ognuno ha l'ambizione di poter migliorare. Nandez ha fatto un finale di stagione importante, ambiva a un top club che partecipi alle coppe. Ha avuto abboccamenti, vedi Inter, Tottenham, Roma e Napoli. Normale abbia pensato di poter andare via. Ma ha manifestato un certo malumore anche per situazioni personali poco gradevoli. Nandez, però, è anche un ragazzo spettacolare, oltre che un grande giocatore e, alla fine, prevarrà il buon senso e, come dimostrato contro lo Spezia, quando è stato uno dei migliori, darà il massimo per il Cagliari».

Infine Godin.

«Viste le difficoltà economiche, la partenza di Godin, che ha uno stipendio importante, ci avrebbe permesso di alleggerire il monte ingaggi. Diego, però, ha preferito continuare il percorso della sua grande carriera a Cagliari. Ora stiamo discutendo col suo entourage, mentre ci auguriamo che il giocatore dia un contributo importante sul campo».

Come sono stati gli ultimi giorni di mercato?

«Abbiamo lavorato gomito a gomito con il presidente Giulini. Per il difensore, era fatto lo scambio Walukiewicz-Izzo, poi Izzo ha fatto una richiesta economica eccessiva e abbiamo deciso di prendere un giocatore esperto come Caceres. Per la punta, c'erano 3-4 situazioni e Keita era una delle prime scelte, con Scamacca. Serviva una punta diversa da Pavoletti e quella di Keita era una pista condivisa, da due settimane, anche col mister Semplici. Sapevamo che era molto vicino alla Samp e qui è stato bravo il presidente a intervenire. Niente stipendio faraonico, Keita ha rinunciato a parecchi soldi e a Cagliari vuole rilanciarsi. Se poi dovesse fare un grande campionato, avrebbe anche un premio importante».

C'è poi la questione Joao Pedro, che attende il rinnovo.

«Joao è il nostro fuoriclasse, il degno capitano e l'anima della squadra. Tutti, a partire dai ragazzini delle giovanili, dovrebbero imparare da lui, guardando i suoi allenamenti. Parla poco e fa i fatti, non solo i gol. Ha rinunciato a un grandissimo contratto per rimanere a Cagliari, perché ama questa maglia. Del rinnovo si sta parlando. C'è stato qualche problemino, ho mediato e ora le parti si sono avvicinate. Il desiderio di Joao è quello di essere felice a Cagliari. Anche contrattualmente».

Un solo punto in due giornate. Preoccupati?

«Al di là dei punti, non sono molto contento di questo inizio. Spero che il Cagliari cambi faccia. Quando venivo qui da avversario, eravamo preoccupati perché trovavamo un ambiente ostile, con giocatori di temperamento. Ora il Cagliari non ha ancora una sua identità forte e tocca a noi, soprattutto a me e all'allenatore, trovare la giusta mentalità e un'intesa maggiore. Il Cagliari è qualcosa di speciale e la gente lo ama. Ma lo devono amare di più anche i giocatori, quelli che scendono in campo. Col Genoa sarà una partita difficile e i tifosi vorranno vedere quell'agonismo che si è visto meno con lo Spezia. Sono arrivati due lampi di genio di Joao per il pari, ma non basta. Da questo organico possiamo vedere molto, ma molto di più. Perché questo gruppo ha dei valori importanti».

Contro il Genoa il Cagliari rischia di trovarsi senza gli uruguaiani.

«Un grave problema che ci penalizza. Il direttore Passetti ha chiesto in tutti i modi lo spostamento della partita a lunedì, ma non ce l'hanno concesso. Torneranno dal Sudamerica sabato sera, quasi impossibile farli giocare. Da due settimane abbiamo sollevato il problema, ma non ci hanno ascoltato. Questo comunque non deve essere un alibi, ma uno stimolo in più per chi scenderà in campo per vincere la gara».

Il vostro campionato inizia domenica?

«In tutti i sensi. Vogliamo un Cagliari granitico, non fragile come quello delle prime due giornate. Vogliamo rivedere il Cagliari delle ultime giornate della scorsa stagione».

