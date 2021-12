Capozucca annuncia epurazioni 

«C’è qualche calciatore che non ha amore per la maglia rossoblù e quindi è giusto che vada via». Stefano Capozucca si veste da “picconatore”: arrivederci ai giocatori che dimostrano di non tenere alle sorti del Cagliari, avanti con Walter Mazzarri per tentare una nuova impresa salvezza. L’allenatore non parla, non è serata. Mazzarri, dopo la batosta contro l’Udinese, è rimasto negli spogliatoi. E il direttore sportivo rossoblù si è affrettato a “confermare” il tecnico di San Vincenzo: «Dobbiamo scusarci, non parlare più perché, dopo una prestazione del genere, c’è poco da parlare», ha detto Capozucca, in riferimento al messaggio “Scusateci” apparso nei canali social della società. «Mazzarri non si tocca, è l’unica certezza che abbiamo. Rimarrà fino alla fine del campionato, ho parlato con il presidente ed è convinto di questo. Siamo stati inferiori all’Udinese, c’era anche un premio per questa partita. Si può perdere, ma non così: io non voglio retrocedere».

Rivoluzione

Non lo stesso si può dire per molti rossoblù. In campo mancano i leader, la personalità. Godin tra i principali indiziati a lasciare l’Isola? Qualcuno finirà fuori rosa? Il diesse non lo dice. La sua argomentazione è più generale: «Qualcuno non è degno di indossare la maglia e non farà più parte di questa squadra», ha tuonato Capozucca. «Il Cagliari è una società sana, che ha una storia importante. Ci vuole amore per la casacca rossoblù e, ieri contro l’Udinese, ho visto dei giocatori che questo amore non l’hanno avuto». Conseguenza? «Non possono più stare nel gruppo. In una partita così importante e delicata ho assistito a una prestazione senza mordente. Condizione che non dipende dalla qualità di un calciatore, ma da quello che ha dentro». Ora il club prepara le epurazioni: «Sul mercato di sicuro qualcosa faremo», chiude Capozucca, «in base alle possibilità».

