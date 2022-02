Capozucca a tutto campo: «Il mio regalo ai tifosi? La salvezza del Cagliari» 

«Era giusto avvisare tutti. Il mio compito non è solo quello di vedere le partite, fare il tifo, stare con la squadra. Il mio compito è quello di collaborare, di essere un uomo della società, devo sapere anche della salute del Cagliari. In quel momento stavamo comunicando che per la prima volta anche la società aveva una sorta di difficoltà di bilancio. Tutto qui. E vi garantisco che questa è una delle società messe meglio. Io sono affezionato a questo club, qui sto bene, è mio dovere anche metterci la faccia».

«Il bilancio secondo me è positivo. Ognuno di noi deve fare quello che è logico e che è possibile fare. Il Cagliari doveva prendere due difensori e li ha presi. Un centrocampista e l’abbiamo preso. Se fosse andato via Nandez, era pronta l’alternativa, Aebischer. Ho fatto quello che dovevo fare, aiutando il gruppo a raggiungere l’obiettivo. Il nostro posto è la Serie A, non vedo altre soluzioni. Ci stiamo provando, sono sicuro che ci riusciremo».

S i parte da una certezza: «Ci salviamo». Perché «la Serie A è la nostra casa». Adesso che quel maledetto mercato invernale ha abbassato la saracinesca, avrebbe anche voluto fare una bella cena con la squadra, per dire – non certo sottovoce – che «adesso si rema insieme verso lo stesso obiettivo». Ma questo virus non lo consente, per ora. La cena è solo rimandata, ma la testa «di tutti, qui dentro, dai magazzinieri al presidente» è sul pezzo, su una classifica che balla, con la squadra che cammina sul cornicione «certamente per errori anche nostri». Il Cagliari «è una squadra speciale, lo sapete, lo sanno i tifosi che fanno sacrifici per starci dietro». E allora cerchiamo di capire cosa non ha funzionato, fino a oggi, e cosa dovrà accadere.

Direttore, faccia lei un bilancio della campagna invernale, lei che l’ha portata avanti.

Torniamo indietro, conferenza stampa di fine maggio 2021: «Ci sono ingaggi che non possiamo permetterci». Lì si è creata una frattura con una parte della squadra? O era una sorta di avviso: qui stiamo cambiando registro?

«Era giusto avvisare tutti. Il mio compito non è solo quello di vedere le partite, fare il tifo, stare con la squadra. Il mio compito è quello di collaborare, di essere un uomo della società, devo sapere anche della salute del Cagliari. In quel momento stavamo comunicando che per la prima volta anche la società aveva una sorta di difficoltà di bilancio. Tutto qui. E vi garantisco che questa è una delle società messe meglio. Io sono affezionato a questo club, qui sto bene, è mio dovere anche metterci la faccia».

Andiamo alle sue parole di fine 2021: «Qualcuno non è degno di questa maglia».

«Mi spiace tornare a quel momento. Quello è stato un passaggio difficile. Forse dovrei fare questa professione con il giusto distacco, come altri miei colleghi anche più giovani. Invece quando il Cagliari perde io sto male fisicamente, quella è stata un’uscita difficile. Non sono state parole di circostanza. Ho due amori calcistici: il Genoa e questo club. Cagliari mi piace, quando mi fermano per strada, in aereo, tantissimi mi chiedono della squadra. Quella sera mi sono sentito umiliato, dopo una partita fondamentale. Ho visto gente piangere, i magazzinieri, i giocatori. E mi immaginavo la rabbia del tifoso, non quello dei social, ma chi invece fa sacrifici per stare con la squadra, di chi ci ama. Forse sono andato oltre, ma me la sentivo».

Quanto avete risparmiato dalla partenza di Godin, Caceres, Oliva e Faragò?

«Normale che quando arrivano delle cessioni, ci siano dei vantaggi economici. Ma non mi piace parlare del passato, per me è un tema accantonato».

Ma con quei soldi è tornato a galla il vostro indice di liquidità?

«Sì».

Quali critiche le danno più fastidio?

«Le critiche le accetto. Come accetto i complimenti. A Cagliari sono benvoluto, ricordo le manifestazioni di affetto quando sono andato via. E sono tornato perché qui sto bene. Ma quando sono critiche venate di follia, non le accetto. Non ho account social, non guardo il telefono, qualcosa me la fa leggere il nostro ufficio stampa, ma preferisco concentrarmi sulla squadra e sul mio lavoro».

Quanto vale un posto nella prossima serie A?

«Non è calcolabile, per Cagliari. Questa squadra ha un valore che non possiamo quantificare. Qui il Cagliari è amato anche da chi non segue il calcio, è un fenomeno sociale. A Genova, per esempio, ci sono due squadre ma se perde una delle due, gli altri se ne fregano. Incredibile, credetemi, quello che mi succede quando vado e vengo in aereo, talmente è forte la carica che mi arriva che vorrei trasferirla subito alla squadra, quando rientro ad Assemini. Il Cagliari in Serie A è un motivo di orgoglio».

Di cosa si pente, e parliamo di arrivi: Godin, Caceres, Strootman, Keita, qualcuno che non riprenderebbe…

«Domanda antipatica. Tutte le operazioni sono condivise. Dal presidente all’allenatore. Certo, normale che ci siano contrasti, ma come in tutte le aziende. Non tutte le ciambelle riescono col buco, se siamo con questa classifica qualcosa abbiamo sbagliato».

Un nome, o magari due, che invece non siete riusciti a portare.

«Un nome è sicuramente Pobega. Estremamente utile alla causa, per come volevamo giocare. Non ne abbiamo uno con quelle caratteristiche. Forse per scelta del giocatore, che ha preferito essere allenato da Juric, non è arrivato. Un altro che era ormai del Cagliari, e all’ultimo momento è svanito, è Scamacca. Keita non è certo una ruota di scorta, ma l’entusiasmo di Scamacca era tangibile, avremmo fatto un investimento decisamente importante».

Nandez: un peso, un valore, un mugugnatore, oppure è tutta colpa di Bentancourt e dei suoi cattivi consigli?

«Nandez è uno dei giocatori più forti del Cagliari, è caratteriale, ambizioso, normale – credo – che abbia voglia di giocare nelle coppe europee. Lui non lo ha mai detto, questo lo voglio precisare, ma lo sappiamo. Detto ciò, i matrimoni si fanno in due, è sempre mancata la scintilla per approdare in un top club. Quest’anno, non è certo colpa del Cagliari se lui non è finito alla Juventus».

Perché la Juve non ha ceduto alle vostre condizioni, pur avendo i soldi? Colpa dell’atteggiamento del giocatore?

«No. Lo stesso Nandez non era convinto di andare in prestito con diritto di riscatto: “o mi vogliono, e allora vado”, dice lui, oppure “non voglio sentirmi sotto esame”. Una cessione con obbligo di riscatto, oppure resto in rossoblu, insomma. Lui è convinto di poter giocare in un club al top in Europa. Ora è a Cagliari ed è felicissimo di stare qui da noi, apprezziamo molto questo atteggiamento. La Roma non ci ha mai chiesto il giocatore, il Napoli non è in grado di prenderlo».

In piena tempesta, con la squadra che non funzionava anche dopo il cambio in panchina, lei da che parte si era schierato?

«Dalla parte della squadra. Ma i pensato di cambiare Mazzarri, uomo estremamente intelligente e capace. Se Mazzarri fosse andato via, lo avrei seguito quasi certamente».

Facciamo una promessa ai tifosi.

«Il più bel regalo che posso fare ai tifosi, e anche a me, è quello di evitare la retrocessione. Ci crediamo tutti, dipendiamo dai giocatori e crediamo in loro».

