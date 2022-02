capolista ko: il monastir vede la vetta 

Monastir 4

Ferrini 3

Monastir (4-4-2) : Zanda; Lampis, Magnín, Saias, Arzu (22’ st Serra); Ghiani, Rinino (31’ st Savage), Melis, Riep (31’ st Ledda); Anedda (28’ st Sylla), Fangwa (42’ st Pilloni). In panchina Serra, Angiargia, Aramu, Idda. Allenatore Manunza.

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Cuccu (12’ st Simoni), Bonu, Boi, Mudu (23’ st Lecca); Murgia, Aresu (9’ st Sigismondo), Usai, M. Argiolas (23’ st M. Pinna); Camba (12’ st F. Argiolas), Podda. In panchina Sarao, Atzei, Piselli, D’Agostino. Allenatore S. Pinna.

Arbitro : Pani di Sassari.

Reti : nel primo tempo 2’ Rinino, 8’ Ghiani, nella ripresa 13’ Riep, 26’ Boi, 32’ Murgia, 40’ Fangwa, 52’ Podda.

Note : espulso Anedda dalla panchina. Ammoniti Boi, Usai, Mudu, Murgia, F. Argiolas, Ledda, Fangwa. Recupero 1’ pt, 7’ st. Spettatori 100.

Monastir. Il Monastir fa cinque vittorie di fila, batte anche la capolista Ferrini e si porta a -6 dalla vetta con una partita in meno, entrando così a pieno titolo nella lotta per il vertice. Finisce 4-3, con il match già indirizzato dai due gol in avvio, e per la squadra di Manunza è una rivincita per il 4-0 dell’andata.

Inizio sprint

Vantaggio immediato dei padroni di casa: al 2’ cross dal fondo, Galasso si supera su colpo di testa di Fangwa ma sulla ribattuta è Rinino il più pronto a mettere dentro. Il Monastir sfrutta la spinta del gol lampo e all’8’ raddoppia: Fangwa parte in progressione e serve sulla destra Ghiani, che supera un avversario e incrocia il 2-0. Prova a reagire la Ferrini con un destro di Matteo Argiolas alto di poco al 12’, due minuti dopo murato Usai in area. Al 28’ potrebbe arrivare il tris, su traversone da sinistra gran tiro al volo di Anedda e miracolo di Galasso. Poi sale la Ferrini, con un’occasionissima per Aresu al 34’ (deviazione da centro area alta) e una punizione di Usai respinta dalla barriera con ribattuta parata da Zanda.

Quasi rimonta

Quando al 13’ della ripresa Anedda scappa sulla destra, crossa basso e Riep segna in tap-in la partita sembra finita: 3-0 secco. Invece la Ferrini ha un sussulto e torna in gioco: al 26’ punizione tagliata del subentrato Fabio Argiolas e di testa Boi accorcia. Subito dopo la palla del 3-2 ce l’ha Podda, sulla sua incornata Zanda fa un miracolo e poi l’arbitro dà simulazione a Fabio Argiolas su contrasto con Saias. La Ferrini il secondo gol lo trova al 32’, da rimessa laterale Murgia controlla al limite e di sinistro supera Zanda. Momento di forte pressione ospite, con Anedda espulso dalla panchina per proteste. Fabio Argiolas potrebbe pareggiare su punizione dal limite, ma il suo destro finisce di pochissimo a lato. Dal possibile 3-3 al 4-2 al 40’: lancio dalle retrovie per Fangwa che parte prima della metà campo, va via a Bonu e piazza il pallone sotto le gambe di Galasso. Al 52’ Podda di testa su cross di Fabio Argiolas fa 4-3, ma c’è solo il tempo per riprendere il gioco

