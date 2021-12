Capodanno, voglia di montagna 

Entusiasmo per le strutture ricettive: a Fonni sono tutte al completo per il weekend dell’ultimo dell’anno. «Abbiamo chiuso le prenotazioni un mese fa - dice Delia Cualbu, 40 anni, patronne dell’hotel Cualbu - ma le richieste sono anche per Natale ed Epifania: c’è tanta voglia di montagna. Hanno contribuito la nevicata di novembre e il timore di viaggi extra-regionali a causa del virus. Il turismo interno resta una fetta importantissima del nostro mercato». In previsione non c’è solo il cenone, ma anche le proposte per passare i primissimi giorni del 2022 in salsa barbaricina. «Pranzi tipici e castagnate. E poi i monti innevati sono l’altra attrattiva per chi sceglie di passare il Capodanno in montagna - prosegue Cualbu -. Come privati ce la mettiamo tutta. Per il futuro ci auguriamo che anche il pubblico migliori, rendendo efficienti le infrastrutture che permettono di usufruire della neve. L’amore per la montagna batte anche le remore legate al virus».

La neve che resiste sulle vette del Gennargentu è un invito a visitare la montagna per le feste. E nessuno se lo fa sfuggire, norme anti Covid permettendo, anche alla luce delle ultime decisioni del Governo. Nelle strutture dei paesi montani è tutto esaurito per Capodanno. Complice la pandemia che rallenta le partenze verso zone sciistiche del Nord Italia e Europa, il Centro Sardegna resta meta ambita per il Capodanno.

Ciaspolate

Da fine novembre, dopo la grande nevicata che ha portato anche diversi disagi, la montagna è meta di turismo interno ogni fine settimana. File di turisti imbacuccati hanno disegnato la distesa bianca del Gennargentu nelle scorse settimane: potrebbe ripetersi anche a Capodanno. «Le ciaspolate sono andate benissimo. C’è neve ad alta quota, ne è prevista altra negli ultimi giorni del 2021 - dice Paolo Mulas, 50 anni, guida escursionistica e ambientale -. Per Capodanno non abbiamo richieste, ma se la neve tornasse si potrebbe pensare di festeggiare la mezzanotte con le ciaspole».

Turismo interno

Entusiasmo per le strutture ricettive: a Fonni sono tutte al completo per il weekend dell’ultimo dell’anno. «Abbiamo chiuso le prenotazioni un mese fa - dice Delia Cualbu, 40 anni, patronne dell’hotel Cualbu - ma le richieste sono anche per Natale ed Epifania: c’è tanta voglia di montagna. Hanno contribuito la nevicata di novembre e il timore di viaggi extra-regionali a causa del virus. Il turismo interno resta una fetta importantissima del nostro mercato». In previsione non c’è solo il cenone, ma anche le proposte per passare i primissimi giorni del 2022 in salsa barbaricina. «Pranzi tipici e castagnate. E poi i monti innevati sono l’altra attrattiva per chi sceglie di passare il Capodanno in montagna - prosegue Cualbu -. Come privati ce la mettiamo tutta. Per il futuro ci auguriamo che anche il pubblico migliori, rendendo efficienti le infrastrutture che permettono di usufruire della neve. L’amore per la montagna batte anche le remore legate al virus».

I timori

«Prenotazioni per Capodanno? Tira un’aria decisamente positiva - dice Antonio Carboni, 30 anni, dell’hotel Belvedere, a Tonara -. Per cenone, veglione e pernottamento dell’ultimo dell’anno c’è stata ampia richiesta, soprattutto dal Cagliaritano. Le uniche preoccupazioni arrivano dall’ennesima incertezza governativa. Ci auguriamo non vengano cambiate le carte all’ultimo e ci sia permesso di lavorare nell’assoluto rispetto del protocollo Covid e dei certificati verdi». Anche Aritzo è meta ambita per l’ultimo dell’anno. «Abbiamo prenotazioni da Alghero, Cagliari, Olbia - precisa Alessio Manca, 42 anni, dell’albergo La Capannina - c’è una buona risposta perché chi è solito andare in vacanza al Nord preferisce stare in Sardegna per quest’anno. C’è un interesse anche maggiore rispetto agli anni scorsi. Inizieremo l’anno al meglio».

