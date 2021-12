Capodanno, chiusure e divieti a Cagliari 

Bastione Saint Remy blindato dalle 19 elle 6 e una super zona “rossa” con divieto di portare in giro bottiglie di vetro. Nonostante a Cagliari, in occasione di Capodanno, non siano in programma concerti o eventi pubblici a causa del Covid, il sindaco Paolo Truzzu ha firmato un’ordinanza con una serie di misure per contenere eventuali assembramenti e ridurre i possibili problemi di ordine pubblico.

I timori

«Anche nel nostro territorio», evidenzia il primo cittadino di Cagliari nel documento pubblicato ieri, «si registra un aumento considerevole di nuovi casi di infezione da Covid, anche nelle forme delle nuove varianti soprattutto tra i più giovani». Così ecco i primi divieti – validi in tutto il territorio comunale – di assembramento e di detenzione o cessione di botti e fuochi d’artificio, e l’obbligo di indossare le mascherine.

Alcol e ritrovi

Per ridurre possibili pericoli dovuti al consumo eccessivo di alcol, è stata individuata una ampia area nel centro storico dove, dalle 20,30 di oggi alle 6 di domani, non si potranno introdurre e detenere contenitori di vetro o metallo, e nemmeno venderli per l’asporto da parte di bar e locali. La “zona rossa” è compresa tra via Roma, viale Trieste (fino all’incrocio con via Pola), via Pola, corso Vittorio Emanuele, viale Merello, viale San Vincenzo, via La Vega, via Romagna, via Bacaredda e via Sonnino per ricollegarsi poi con via Roma. «Interdetta la terrazza del Bastione di Saint Remy dalle 19 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio 2022», è l’ulteriore novità dell'ordinanza: essendo «per consuetudine sede di ritrovo dei giovani» c’è il rischio che possa diventare «luogo di pericolosi assembramenti» e di «comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza con lancio di oggetti verso la zona sottostante o con il verificarsi di risse, agevolate dal probabile incremento consumo di alcol». Dunque terrazza chiusa e presidiata dalle forze dell’ordine. Per i trasgressori sanzioni fino a mille euro oltre a eventuali denunce amministrative o penali.