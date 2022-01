Capo ufficio tecnico nei guai 

«Il rispetto delle ordinarie distanze, ovvero 5 metri da entrambi i confini, comporterebbe una soluzione tecnica inaccettabile». Per questa frase, inserita in una proposta di deroga presentata per essere deliberata dal Consiglio comunale, il dirigente del settore Edilizia privata del Comune di Capoterra, Fabrizio Porcedda, 52 anni, è finito a dover rispondere di falso ideologico davanti al giudice. Per la Procura, infatti, il tecnico non avrebbe effettuato un’adeguata istruttoria sul procedimento, permettendo l’approvazione della delibera che il 28 novembre 2014 autorizzò il privato di costruire in deroga alle norme sulle distanze dai confini. Deroghe comunque possibili, quando non ci sono alternative.

L’accusa

L’inchiesta del pubblico ministero Andrea Vacca si era chiusa con la richiesta di rinvio a giudizio e il capo dell’Ufficio Tecnico, una volta fissata l’udienza preliminare, ha chiesto di essere giudicato con l’abbreviato. L’imputazione di falso ideologico ruota attorno al fatto che mancherebbe un’istruttoria: Porcedda non avrebbe sufficientemente motivato la proposta di delibera, non effettuando le verifiche preliminari che attestassero l’impossibilità di soluzioni progettuali alternative.

La difesa

Il capo dell’Ufficio Tecnico, difeso dall’avvocato Carlo Monaldi, si difende mostrando la conformazione del terreno per il quale si chiedeva la deroga: il lotto è largo circa 9 metri, dunque sarebbe stato tecnicamente impossibile costruire un nuovo fabbricato rispettando la norma che impone di lasciare una distanza minima di 5 metri da ambedue i confini. Se il privato avesse dovuto staccarsi solo da quello di sinistra, avrebbe avuto dall’altra parte 4 metri di profondità per studiare una soluzione progettuale. Dovendosi, invece, staccare da entrambi i lati, nessuna soluzione – nemmeno astratta – sarebbe stata possibile.