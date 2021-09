Capitombolo Castiadas 

Castiadas. Il Li Punti ribalta il pronostico ed espugna a sorpresa il campo del Castiadas. Un brutto passo falso per la squadra di Virgilio Perra che recrimina per le occasioni fallite. I sassaresi, che ottengono i primi tre punti stagionali, non hanno comunque rubato nulla. I padroni di casa si schierano col 5-3-2 con Villa e Tesfai in attacco. In mezzo al campo Steri, supportato da Scioni e Carboni. Li Punti col 4-3-3. Tridente formato da Fadda centrale e esterni alti Asara e Oggiano.

Castiadas (5-3-2) : Forzati, Zedda, Zuchi, Steri, Brondani, Scioni (21’ st Ruggeri), Melis, Carboni, Villa, Tesfai (21’ st Scurti), Santoro. In panchina Faedda, Carrano, Zugliani, Cardia, Serra, Maganuco, Usai. Allenatore Perra. Li Punti (4-3-3) : Canalis (23’ st Murru), Viale, Ruiu (42’ st Galante), M. Moro, Chessa, Delrio (45’ pt G. Moro), Asara (28’ st Manca), Val Pablo, Fadda (10’ st Usai), Luiu, Oggiano. In panchina Finca, Spillo, Porcu, Tenerelli. Allenatore Salis. Arbitro : Isu di Cagliari. Reti : nel primo tempo 14’ Oggiano, 20’ (r) Villa; nel secondo tempo 38’ Luiu, 50’ Usai. Note : espulso Carboni al 37’; ammoniti M. Moro, Scurti; angoli 3 a 4; recupero 3’ pt e 5’ st.

Castiadas 1

Li Punti 3

Primo tempo

Al 2’ su azione d’angolo Scinti calcia alto dal limite. Al 14’ gli ospiti sbloccano il risultato: rasoiata di Asara dal vertice sinistro dell’area, Forzati in tuffo devia sul palo. Sulla ribattuta del legno Oggiano insacca. Immediata la reazione dei biancoverdi che dopo 6’ pareggiano: Villa lanciato a rete viene steso in area da Canalis. Per il direttore di gara è rigore. Lo stesso attaccante trasforma spiazzando Canalis. Al 23’ azione personale di Asara sulla sinistra, supera un nugolo di avversari ma davanti a Forzati si fa ipnotizzare. Poco dopo un tiro sporco di Moro diventa un assist per Chessa che da due passi non trova lo specchio. Al 29’ lancio millimetrico di Carboni per Villa che ci prova con un pallonetto, palla di poco a lato. Subito dopo Villa smarca Tesfai che, davanti a Canalis, calcia, il portiere in tuffo respinge, sulla ribattuta ci prova Santoro, Canalis salva ancora. Al 41’ punizione di Carboni, testa di Brondani, palla sopra la traversa. Al 44’ dopo un batti e ribatti, Villa calcia a botta sicura, la palla si infrange sulle gambe di Canalis.

Ripresa

Al 13’ traversone di Melis per Villa che da pochi passi calcia clamorosamente a lato. Al 14’ Canalis para a terra su tiro di Carboni. Al 26’ annullato un gol a Melis per presunto fuorigioco. Al 28’ angolo di Luiu da destra, incornata di Matteo Moro, Forzati salva. Al 31’ Forzati vola per deviare in diagonale di Usai. Al 37’ espulso Carboni per fallo da ultimo uomo su Oggiano. Inutili le proteste dei castiadesi. Sulla punizione dal limite Luiu con un tiro a mezza altezza batte Forzati sulla sua destra. In pieno recupero su azione di contropiede, il terzo gol dei sassaresi: cross da sinistra di Giovanni Moro e Usai di testa insacca.

