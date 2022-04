Capitan Joao suona la carica 

C'è chi abbassa lo sguardo. E chi, davanti a un Genoa-Cagliari che vale una stagione, alza la testa, sorride e non vede l'ora di esserci. «Sarà una giornata impegnativa, ma anche divertente. Non vedo l'ora». Parole di Joao Pedro, che quella fascia da capitano rossoblù non la porta certo per caso.

Sorpresa

L'annuncio arriva a pochi minuti dal via. Walter Mazzarri questa sera sarà regolarmente in panchina, ma ieri, a poche ore dalla scomparsa della mamma Edda, ha preferito il silenzio. Palla e parola al suo vice Claudio Bellucci e a capitan Joao. Già in trance agonistica. «Da capitano è stata la settimana più facile per guidare il gruppo. Siamo tutti carichi, abbiamo la testa giusta e sappiamo quanto sia importante questa partita». Una gara fondamentale, Joao e il Cagliari sanno come giocarla e, perché no, anche come non giocarla, ricordando il passaggio a vuoto con lo Spezia. «Una partita simile a questa, preparata anche bene, ma in cui non abbiamo avuto lo spirito e l'approccio giusti. Prenderemo esempio da lì per non sbagliare, perché questa, delle ultime, è la partita più importante, quella che ci può cambiare la vita».

Il giorno più lungo

La gara col Genoa lo esalta e Joao vuole divertirsi e divertire: «Per chi vuole vincere e ama questo sport, è la partita più bella. L'ambiente carico, un momento delicato per tutte e due le squadre... Ci sarà da divertirsi. È sempre calcio, siamo undici contro undici, e io non vedo l'ora che si inizi. Perché sono queste le partite in cui possiamo far vedere quanto è bello il calcio, quanto ci teniamo e che carattere abbiamo». Il blackout con lo Spezia l'esempio da non seguire. Ma Joao ricorda anche le tante volte in cui il Cagliari ha reagito nel momento del bisogno: «Abbiamo le esperienze del passato, negative e positive. Col Sassuolo abbiamo dimostrato che abbiamo voglia di ripartire e a Genova avremo un'altra possibilità». E nel momento cruciale della stagione, non c'è fatica che preoccupi: «È stata una settimana diversa dalle altre, abbiamo lavorato soprattutto psicologicamente. Possiamo muovere la classifica. A fine stagione si sente la fatica, ma ora conta la testa e la voglia di vincere. L'adrenalina supererà qualunque stanchezza». Joao ci crede: «Abbiamo avuto un inizio negativo, ma stiamo ancora meglio rispetto allo scorso anno. Quest'anno tutto dipende da noi, anche se non sarà facile. Purtroppo siamo abituati a queste situazioni e ora siamo pronti».