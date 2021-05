Capannoni distrutti, si indaga su rogo e danni ambientali 

L’ampio piazzale in viale Elmas, dove prima sorgevano i due capannoni dell’ingrosso Asia Trading, sono ora un gigantesco spiazzo con macerie di ogni tipo. Restano in piedi solo alcuni pilastri e travi in cemento armato. Delle strutture di proprietà della famiglia di commercianti cinesi, e della merce in vendita, non resta più nulla. Un danno da oltre un milione di euro. Il grosso lo ha divorato il devastante incendio di mercoledì pomeriggio. Poi le ruspe dei vigili del fuoco hanno buttato giù le mura pericolanti. C’è ancora grande attenzione perché tra i materiali divorati dalle fiamme non mancano i focolai. E le squadre dei vigili del fuoco sono stabilmente qui da due giorni. Anche per portare avanti le indagini sulle cause dell’incendio, insieme ai carabinieri della compagnia. Sul fronte delle conseguenze ambientali invece sono al lavoro i militari del Noe. Perché bisogna valutare le eventuali conseguenze di un inquinamento dovuto al fumo nero che ha invaso la città ma anche di quello provocato dal materiale distrutto dalle fiamme. Un’attività, in collaborazione con l’Arpa, che sarà lunga.

Il sopralluogo

A distanza di nemmeno ventiquattrore dal rogo, tre mezzi dei vigili del fuoco stazionano davanti a quel che resta dei capannoni dell’ingrosso. Ci sono da effettuare numerose verifiche sulle condizioni dei resti delle strutture rimasti in piedi e controllare che il vento non dia vita a un altro incendio. Troppi i materiali altamente infiammabili presenti. «Queste le nostre priorità », evidenzia l’ufficiale funzionario tecnico incaricato di coordinare i vari interventi. E mercoledì l’impegno massimo, quando si è capito che sarebbe stato impossibile spegnere il rogo, è stato quello di salvare le attività confinanti, da una parte l’ingrosso IncasPisano e, dall’altra, una palestra. Oltre ai vigili del fuoco, tra le macerie, si aggirano i carabinieri del Noe alla ricerche di elementi utili alle indagini.

Le inchieste

Due le piste su cui si sta lavorando. C’è da scoprire cosa abbia scatenato l’inferno. Su questo vigili del fuoco e carabinieri della compagnia non si sbilanciano. «Le attività e gli accertamenti sono in corso», spiegano. L’unica certezza sembra il punto da cui è partito il rogo. Il cortile interno, sul retro, dell’attività. Qui c'era parecchia merce, molta ancora imballata. I primi segnali di fumo sono stati avvistati lì da chi è intervenuto per primo. E anche il giovane figlio dei titolari dell'ingrosso ha raccontato di aver visto le fiamme sul retro. Difficile però che l’incendio sia partito dalle sterpaglie: non c’erano tracce. Dunque deve essere accaduto qualcosa dentro l'area dell’ingrosso. Accidentale? Doloso? Per ora non si scarta nessuna ipotesi. Qualcosa potrebbe emergere dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. I carabinieri hanno acquisito alcuni video. C’è poi l’aspetto ambientale. Per ore (e ancora ieri) in città l’aria era irrespirabile. Il materiale andato in fumo può aver provocato inquinamento? Le risposte arriveranno dal lavoro degli specialisti dell’Arpa e dai carabinieri del Noe.

30

i vigili

del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento delll’incendio

12

i mezzi

dei vigili del fuoco presenti mercoledì durante l’emergenza, tra le 13 e le 16 di mercoledì