Caos Udc, Oppi bacchetta i consiglieri 

Aurelio Lai, capogruppo a Palazzo Bacaredda, non si scompone ma sembra aver voglia di togliersi alcuni sassolini dalle scarpe. «Giusto che la segreteria regionale emani le direttive ma è altrettanto giusto che le seguano tutti, non solo alcuni». Chi sarebbero gli «alcuni» Lai non lo spiega, ma aggiunge. «E a proposito di direttive e di segreteria, vorrei sapere quando si convocherà qualche riunione e si discuterà dei temi, altrimenti il rischio è che ciascuno si comporti a seconda dell’umore. Io sono rispettoso della linea del sindaco e di quella del partito, ma anche Truzzu e Oppi devono essere rispettosi dei consiglieri. Io il cervello non ho intenzione di venderlo a nessuno».

Ma il leader regionale del partito, Giorgio Oppi, non deve essere convintissimo della fedeltà del gruppo alla linea del partito. Così prima ha parlato con il sindaco Paolo Truzzu, ribadendogli la garanzia che l’Udc è con lui, poi ha esternato pubblicamente il suo pensiero. «La linea del partito è chiara: nessuno ha titolo per percorrere strade diverse da quelle stabilite dalla segreteria regionale», asserisce. «Sono regole basilari e devono essere rispettate. A nessuno è consentito disattendere gli accordi raggiunti e la linea tracciata dal partito. Bisogna essere corretti e coerenti con gli impegni presi», conclude, «nessuno è autorizzato a iniziative personali e azioni diverse da quelle stabilite».

I consiglieri dell’Udc sono scesi dall’Aventino ma tra il gruppo consiliare e la segreteria regionale del partito non sembra essere tornato il sereno. Incassata la garanzia di una presenza scudocrociata anche nelle commissioni Bilancio (entrerà Marcello Piras) e Cultura (la presenza di Antonello Angioni diventerà effettiva), i quattro consiglieri dovrebbero rientrare nei ranghi della maggioranza e già da martedì votare le delibere sulle variazioni di bilancio, una delle quali è attesa come il pane dai cagliaritani perché riguarda lo stanziamento dei fondi (68mila euro) per il progettista che si dovrà occupare di risolvere i problemi dei blackout dell’illuminazione pubblica.

Il rimbrotto di Oppi

Il gruppo

Lai ribadisce che la mini crisi generata dalle dimissioni dei consiglieri dalle commissioni è stata concordata con la segreteria e giustificata con la necessità di avere voce in capitolo in commissioni dove l’Udc non era rappresentato (e del resto ci sia avvia alla sessione di bilancio e sta partendo il bando per i contributi alle associazioni culturali) e che la questione finisce qui.

Incontro dei capigruppo

Tutto rientrato? Chissà. Intanto ci sarà da ratificare in Aula la nuova composizione delle commissioni (c’è ancora qualche aggiustamento da fare, probabilmente sarà votata nella prima seduta di aprile) e poi resta in campo il problema della scarsa stima che il gruppo e ha dell’assessore Andrea Floris, scelto da Oppi.

Difficile che qualcuno la esterni martedì o mercoledì quando in consiglio si discuterà l’interrogazione del leghista Andrea Piras sulla nomina di Floris reo, secondo l’esponente del Carroccio, di aver partecipato al famoso pranzo di Sardara.

Il presidente

Il clima, insomma, non è più quello della settimana scorsa ma non è nemmeno sereno. Il presidente del Consiglio Edoardo Tocco si appella alla maggioranza: «Mi auguro che il buonsenso prevalga per il bene della città, che in questo momento più che mai attende risposte da chi li amministra. Stiamo tardando ad agire su alcuni problemi importanti, come l’illuminazione o lo stadio, e questo è il momento di impegnarci ancora di più per portare avanti il programma. Confido soprattutto nella collaborazione dell’opposizione, con cui ho sempre avuto ottimi rapporti».

