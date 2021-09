Caos trasporti, le società sarde chiedono aiuto 

Dieci giorni al via della Serie D e per le sette squadre sarde resta l'incertezza per quanto riguarda i trasporti. Da mercoledì è nota la composizione del Girone G, con 8 laziali e 3 campane anziché 6 come nella passata stagione. Oggi alle 12, salvo rinvii dell’ultima ora, dovrebbe uscire il calendario: in genere i club isolani iniziano con soli derby, ma con un numero dispari di sarde almeno una, per forza, dovrà esordire contro una formazione da Campania o Lazio.

I dubbi

L'incertezza sulla continuità territoriale, a oggi in vigore sino al 14 ottobre, e sui collegamenti via mare tocca anche lo sport sardo. «Abbiamo necessità di pianificare con congruo anticipo le trasferte», sottolinea Daniele Arras, presidente del Lanusei. «Questo momento rende difficile programmare i costi, con delle incognite: un conto è spostarsi nel Lazio e uno in Campania, dove necessariamente si allungano i tragitti e le tempistiche. Avere tre campane, inserite da pochi anni nel nostro girone, è un problema logistico, poi non abbiamo altre preclusioni». Il patron dei biancorossoverdi, alla settima stagione di fila in D, chiede inoltre il rispetto della legge regionale 17 del 1999, sul rimborso parziale degli oneri per la partecipazione ai campionati nazionali: «Come società chiediamo vengano preservate queste risorse. Allo stato attuale ci risulta che i fondi siano inferiori alle attese». Linea simile per Roberto Fresu, presidente del Latte Dolce: «Sostanzialmente siamo soddisfatti perché le campane ora sono tre, ma mi preoccupa che dal 18 ottobre sarà impossibile fare ogni tipo di prenotazione. Senza la continuità rischiamo, come tutte le altre sarde, di fare trasferte in nave. Spero che questa situazione si sblocchi, anche per dare a tutti i sardi la possibilità di potersi muovere».

Gestione

Per le sette sarde, in ogni caso, la trasferta con campane e laziali non è una novità: l'esperienza degli ultimi anni permette di sapere come muoversi. «Queste problematiche le abbiamo affrontate nei mesi scorsi, ho visto buon senso nella composizione del girone», fa notare il direttore generale dell'Arzachena Antonello Zucchi. «C'è stata grossa disponibilità da parte delle campane e da parte nostra quando le ricevevamo: quando ritenevamo ci fosse il pericolo di arrivare in ritardo per l'aereo ci hanno concesso l'anticipo della gara. Sono fiducioso che la questione della continuità territoriale sarà risolta: è più una vicenda politica, altrimenti sarebbe un problema andare in qualsiasi regione e per tutti». Il club ha intanto siglato un accordo di collaborazione col Mater Olbia, che fornirà l'assistenza sanitaria ai tesserati smeraldini e col logo dell'ospedale sul retro della maglia da gioco. Anche il Carbonia, che sperava in un girone con squadre del Nord Italia, è soddisfatto per la riduzione del numero di campane, ritenendo possa ridurre i disagi logistici della scorsa stagione.

