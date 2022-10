«Caos trasfusioni, indaghi la magistratura» 

Prima i pazienti talassemici dell’Area Metropolitana hanno dovuto sopportare i ritardi nelle chiamate per fissare l’appuntamento con la trasfusione. Poi, negli ultimi tempi, è capitato anche che la seduta fosse cancellata il giorno prima o addirittura la mattina stessa dell’infusione, quando già avevano fatto le analisi del sangue propedeutiche al trattamento. Intoppi che – sostengono i pazienti – sarebbero iniziati nel luglio 2021 e su cui ora indagherà la Procura di Cagliari con i carabinieri del Nas.

L’esposto

Un esposto è stato depositato lunedì mattina da un nutrito gruppo di talassemici e potrebbe arrivare già nelle prossime ore sulla scrivania del procuratore capo Paolo De Angelis. Sarà lui a valutare il contenuto di quanto denunciato dai pazienti, tutti assistiti dall’avvocata Giulia Lai e in cura ormai da anni all’ospedale Microcitemico, sottoposti a terapie periodiche per il trattamento della talassemia e delle sue complicanze. Il trattamento – secondo le linee guida citate nell’esposto – dovrebbe essere garantito ogni due o tre settimane per correggere l’anemia e prevenire l’insorgenza di cardiopatie. Ma prima, obbligatoriamente, tutti devono sottoporsi a prelievi di sangue finalizzati alla verifica della compatibilità di quello donato. «La trasfusione», si legge nella denuncia, «deve essere necessariamente effettuata entro le 72 ore dal prelievo di sangue, in caso contrario quest’ultimo deve essere ripetuto».

Le segnalazioni

I pazienti che si sono rivolti alla magistratura penale sottolineano che l’Ospedale Microcitemico è sempre stato un’eccellenza nella cura e nell’assistenza di questa patologia, con un programma personalizzato per ogni persona che consentiva a tutti di non essere chiamati all’ultimo minuto, ma di coniugare i trattamenti con le attività lavorative e con la vita di tutti i giorni. «Contrariamente a quanto è sempre stato garantito», si legge nell’esposto, «dal mese di luglio 2021 si verificano ritardi e cancellazioni nell’erogazione delle terapie trasfusionali: vengono rimandante o ritardate nell’orario, creando un enorme disagio se non anche un pericolo per la salute. I ritardi e le cancellazioni delle trasfusioni con il passare del tempo sono diventati sempre più frequenti, arrivando a creare una situazione drammatica per i pazienti». Numerose sono state in questi mesi le denunce pubbliche apparse sugli organi di stampa, ma ora gli stessi talassemici hanno deciso di chiedere l’intervento della Procura e dei carabinieri del Nas, così da capire cosa sia accaduto a partire da luglio dello scorso anno e se vi siano responsabilità penali. Insomma, vogliono capire cosa abbia fatto andare in tilt un sistema di gestione delle trasfusioni preciso e oliato che ha permesso a tante persone affette da talassemia di condurre una vita il più possibile regolare.